A szombati Honvéd–MTK időpontját is érinti a rendkívüli időjárás

Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.

Amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül. A módosítások során az MLSZ egyeztet az érintett sportszervezetekkel, valamint a televíziós közvetítéssel érintett mérkőzések esetében a médiaszolgáltatóval is

– olvasható az MLSZ közleményében.

Az MLSZ módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait az energiamegtakarítás érdekében. A most hétvégi fordulók is érintettek. Részletek az mlsz.hu-n. pic.twitter.com/OowfLTrgMB — MLSZ (@MLSZhivatalos) August 1, 2026

Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentős mértékben csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása.

„A Magyar Labdarúgó Szövetség meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a társadalom valamennyi szereplőjének felelősséget kell vállalnia az energiafogyasztás mérséklésében. Ezzel a felelős intézkedéssel a magyar labdarúgás is hozzájárul az egész társadalmat érintő, összehangolt és önkorlátozó lépésekhez, amelyek elősegíthetik a nehezebb körülmények kezelését, valamint a súlyosabb következmények megelőzését.

A szövetség kéri a klubok, a játékosok, a szurkolók és valamennyi érintett megértését és köszöni az együttműködést

– olvasható.

Ez azt jelenti, hogy a szombati Honvéd–MTK mérkőzést is előrehozták 17.30-as kezdési időpontra.