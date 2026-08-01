Vitézy Dávid: Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást

Korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől, ezzel naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg – közölte a Védelmi Tanács pénteki ülésén hozott döntést ismertetve a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a korlátozás hétfőtől 17 és 22 óra között lesz érvényben. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító szerelvények – például az erőművek ellátását szolgáló vonatok – jelentenek. Hasonló intézkedés a nagyobb havazások idején korábban is előfordult – emlékeztetett.

A kormány számításai szerint az intézkedéssel naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. A tárcavezető kiemelte, fontos a jelenlegi helyzetben, hogy a nagyfogyasztók, valamint a lakosság is lehetőség szerint mérsékelje áramfogyasztását, különösen a késő délutáni és esti órákban.

Példátlan helyzetben van Magyarország Paks leállása miatt, de odafigyeléssel, összefogással és felelős döntésekkel működésben tudjuk tartani az országot. Ehhez kérjük most mindenki együttműködését

– zárta bejegyzését.