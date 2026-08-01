A pakisztáni lavinabaleset halálos áldozatai közt van a világ egyik leghíresebb hegymászója, Nirmal Purdzsa is

A sztármászó és kilenc társa július 30-án szenvedett súlyos lavinabalesetet a pakisztáni Karakorumban található Broad Peaken (8047 m), és ugyan reménykedtek, hogy akadnak túlélők, a Purdzsa által alapított expedíciós cég, az Elite Exped közleménye szerint mindannyian az életüket vesztették.

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Mély fájdalommal és leírhatatlan szívfájdalommal erősítjük meg, hogy Nirmal Nimsdai Purdzsa tragikusan életét vesztette a Broad Peaken bekövetkezett lavinaomlásban. Megerősítést kaptunk arról is, hogy az expedíció további tagjai sajnos szintén nem élték túl

– olvasható a közleményben.

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„A világ hegymászósportja egyik legnagyobb alakját veszítette el, egy vezetőt, aki bátorságával, alázatával és rendíthetetlen hitével emberek millióit inspirálta, hogy az emberi lehetőségek sokkal nagyobbak, mint amit gyakran elképzelünk. Rendkívüli teljesítményeinél is fontosabb volt számára, hogy megmutassa a világnak, mi minden lehetséges, ha az ember mer nagyobbat álmodni, hisz magában, és nem fogadja el a korlátokat. Tetteivel emberek millióit inspirálta arra, hogy higgyenek abban: ők is elérhetnek többet, mint amit valaha is gondoltak volna.”

A 43 éves Purdzsa azzal vált világhírűvé, hogy 2019-ben mindössze hat hónap és hat nap alatt megmászta a föld mind a 14 nyolcezres csúcsát – ez a teljesítmény alapozta meg 2021-es Netflix-dokumentumfilmjét, a „14 Peaks: Nothing Is Impossible” címűt.

A Broad Peaken történt baleset további érdekessége, hogy korábban itt mászott Klein Dávid is a közelmúltban. A magyar mászó júniusban indult el Pakisztánba, június 21-én ért a 4850 méteres alaptáborba, július 16-án a kettes, egy nappal később a hármas táborból adtak hírt magukról. Július 18-án társai visszaereszkedtek az alaptáborba, így Klein egyedül folytatta a mászást, de végül ő is visszafordult húsz órával később.