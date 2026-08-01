Gajdos László: Beavatkozások kezdődnek a Velencei-tónál

Megkezdődnek a Velencei-tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások; elsőként szombaton a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjárót mélyítik – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán szombaton.

Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok tíz helyszínt érintenek.

Ezek célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon alkalmazott kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.

A vízügyi igazgatóság a műszaki felmérések mellett figyelembe vette a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi szempontjait, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség javaslatait – írta a tárcavezető. Hozzátette: a munkálatok a legszükségesebb helyszíneket érintik, és a lehető legkisebb mértékű beavatkozással kell hogy járjanak.

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