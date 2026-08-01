Négyéves gyerek hívta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett

Egy négyéves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben – közölte a nemrég történt esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebookon. Mint írták, az anya három gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor hirtelen rosszul lett.

A gyermekek azonnal anyukájuk segítségére siettek: a legidősebb fiú és a mindössze kétéves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső, négyéves(!) fiú telefonon értesítette a mentőket

– írták.

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Az OMSZ közlése szerint a mentésirányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét, az esés miatt azonban fejsérülést szenvedett.

A gyermekek hamar barátságot kötöttek bajtársainkkal. Amíg édesanyjuk megszervezte a felügyeletüket, együtt játszottak, majd a mentőegység reggelit is készített nekik

– írták a posztban.

A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba szállították a nőt.