Gulácsi Péter: Ha az ember valamiről lemond, azzal valamit nyerhet is

Hogy jött a könyv ötlete? Saját fejéből pattant ki, vagy egy megkeresésnek mondott igent?

Ötletgazda voltam, ez már a 2022-es súlyos sérülésem után, majd a rehabilitációm alatt megfogalmazódott bennem, így kerültem kapcsolatba a kiadómmal. Aztán visszatértem a pályára, akkor a téma kicsit lekerült napirendről. Aztán tavaly év vége felé jött a kérdés, hogy mi lenne, ha ez a project tényleg elindulna. Nagyon gyorsan egy hullámhosszra kerültem a szerzővel, ugyanazt gondoltuk arról, mit szeretnénk megvalósítani.

Ez egy számvetés az eddigi pályafutásával, összegzés vagy inspiráció esetleg másoknak?

Összessége ezeknek a dolgoknak. Azt szerettem volna, hogy megismerjenek még jobban az emberek. A sportszakmai eredményeket a legtöbb futballkövető ismeri, tudja, mi történik a pályán, mit érünk el.

De, hogy mi van emögött, hogy ott egy ember, ugyanolyan problémákkal, nehézségekkel, félelmekkel, mint mindenki életében.

Írtunk nehéz pillanatokról, és olyan vicces történetekről, amelyek valóban szórakoztatóak. De legfőképpen olyan értékekről szól, amelyeket én képviselek, mint játékos, és mint magánember. Ezeket szerettem volna megmutatni, átadni. Szerintem olyan lett, amilyen én vagyok.

Aki olvasta, milyennek találta?