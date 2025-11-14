gulácsi péterinterjúlabdarúgásrb leipzig
Sport

Gulácsi Péter: Ha az ember valamiről lemond, azzal valamit nyerhet is

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Pincési László
2025. 11. 14. 19:43
Adrián Zoltán / 24.hu
Évekig a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusának számított, ám ezúttal nem a vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtező miatt tartózkodik Budapesten Gulácsi Péter, az RB Leipzig 58-szoros válogatott kapusa. A 35 éves futballista ugyanis önéletrajzi könyvbemutatójára érkezett, ahol sikerült váltani vele pár szót a lipcsei és a magyar nemzeti csapatról is.

Hogy jött a könyv ötlete? Saját fejéből pattant ki, vagy egy megkeresésnek mondott igent?

Ötletgazda voltam, ez már a 2022-es súlyos sérülésem után, majd a rehabilitációm alatt megfogalmazódott bennem, így kerültem kapcsolatba a kiadómmal. Aztán visszatértem a pályára, akkor a téma kicsit lekerült napirendről. Aztán tavaly év vége felé jött a kérdés, hogy mi lenne, ha ez a project tényleg elindulna. Nagyon gyorsan egy hullámhosszra kerültem a szerzővel, ugyanazt gondoltuk arról, mit szeretnénk megvalósítani.

Ez egy számvetés az eddigi pályafutásával, összegzés vagy inspiráció esetleg másoknak?

Összessége ezeknek a dolgoknak. Azt szerettem volna, hogy megismerjenek még jobban az emberek. A sportszakmai eredményeket a legtöbb futballkövető ismeri, tudja, mi történik a pályán, mit érünk el.

De, hogy mi van emögött, hogy ott egy ember, ugyanolyan problémákkal, nehézségekkel, félelmekkel, mint mindenki életében.

Írtunk nehéz pillanatokról, és olyan vicces történetekről, amelyek valóban szórakoztatóak. De legfőképpen olyan értékekről szól, amelyeket én képviselek, mint játékos, és mint magánember. Ezeket szerettem volna megmutatni, átadni. Szerintem olyan lett, amilyen én vagyok.

Adrián Zoltán / 24.hu

Aki olvasta, milyennek találta?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Varga klasszisa győzelmet ért, de az írek ellen ennél több kell – osztálynapló az örmény–magyar vb-selejtezőről

Friss

Népszerű

Összes
Úgy gondoltam, érdemes látniuk az embereknek, hogy „hol van az a kurva mentő”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik