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Úgy tűnik, nincs több kérdés: Szoboszlai hosszabbít Liverpoolban

Szoboszlai Dominik hosszabbít Liverpoolban.
Jack Thomas/Getty Images
24.hu
2026. 07. 16. 13:20
Szoboszlai Dominik hosszabbít Liverpoolban.
Jack Thomas/Getty Images

Szoboszlai Dominik hosszabbít Liverpoolban, és új, négy évre szóló megállapodást ír alá az angol labdarúgócsapatnál, írja a PoolBarátok Facebook-oldal, valamint a Daily Mail. A magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán csatlakozott a klubhoz.

A 25 éves középpályás érkezésekor öt évre írt alá, így 2028 nyaráig szólt az eredeti szerződése, de már jó ideje téma a jövője, a fizetése ugyanis nem tükrözte a Poolban betöltött szerepét. A játékos maga úgy nyilatkozott korábban, jól érzi magát a Liverpoolnál, hosszabb távon is el tudja képzelni magát a csapatnál – noha egyre többször hozták hírbe a Real Madriddal.

A PoolBarátok Facebook-oldal értesülései szerint egy több hónapon át tartó tárgyalássorozat végén mostanra sikerült mindenben megállapodni.

A tárgyalások tavaly november elején kerültek komoly mederbe, a felek azóta egyeztettek, és közelítették álláspontjaikat. Közben nyárra egyértelművé vált, hogy Dominik minden szempontból ennek a csapatnak a kulcsfigurája, vezére – a szezon játékosa is ő lett. Nyolc hónapnyi egyeztetés után megszületett a megegyezés. Legalább négy évre szól a kontraktus

– olvasható az oldalon, a hírt az Angliában élő magyar újságíró, Bocsák Bence is megosztotta az Anfield Watchon. Ő hozzátette azt is, hogy csapatkapitány-helyettes lesz, majd idővel csékává léphet elő, amikor majd Virgil van Dijk távozik a csapattól.

A GiveMeSporttól Ben Jacobs is beszámolt a hosszabbításról, megjegyezve, hogy bár Szoboszlai még nem írta alá a papírokat, de mindenben egyezségre jutott a klubbal.

Szoboszlai útja a felnőttfutballban a Salzburgnál indult (játszott a fiókcsapatban, a Lieferingben is), majd Lipcsén át vezetett a Liverpoolhoz, az angolok 70 millió eurót fizettek érte. Az angoloknál eddig 147 meccsen játszott, 28 gólja és 26 gólpassza van. Angliában eddig bajnoki címet és Ligakupát nyert, viszont a 2025–26-os szezon karrierje során az első, amelyben trófea nélkül maradt, viszont a szurkolók őt választották a szezon legjobbjának.

A Liverpool új edzővel vág neki a szezonnak, Andoni Iraolát nevezték ki Arne Slot távozása után.

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