Szoboszlai Dominik: Egy Lionel Messi lesz az életben, nem lehetsz te a következő!

„Ha egy angol játékos példáját vesszük, ő már a legelejétől fogva a legmagasabb szinttel szembesül, egyből reflektorfényben van, és ebből egyből profitál. Egy ígéretes fiatal angol és egy ígéretes fiatal magyar között gyorsan az angol javára fog eldőlni a dolog. Egy magyar játékosnak, mint én, sokkal keményebben kell dolgoznia, sokkal többet kell bizonyítania ahhoz, hogy őt válasszák. Ez az életem története, de végül eljutottam oda, ahol vagyok, és remélem, hozzájárulhatok ahhoz, hogy Magyarország újra felkerüljön a futballtérképre” – idézte az Eurosport a magyar játékost.

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A sztárkérdéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, nemzetközi szinten még semmit sem ért el. Arra nagyon büszke, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya lehet, de ezt a világ nem értékeli sokra. Ugyanakkor ezzel megbékélt már.

„Azt gondolom, egy játékosnak mindig csak egy kérdésben kell gondolkodnia: mi a legjobb a csapatnak? Például egy sztárjátékost az alapján is meghatározhatok, hogy képes-e önállóan különbséget tenni. Ebben az esetben én is sztár vagyok, de nem sorolom magam ugyanabba a kategóriába, mint Mbappé, Haaland, Yamal, Vinícius, mert egyelőre még nem értem el azt a szintet.”

Az öltözködése tükrözi az önbizalmát

Kicsiként egy példaképe volt, Cristiano Ronaldo, de nem a játékstílusa, hanem a mentalitása, az egyedi munkamorálja miatt.

Rajta kívül nem voltak példaképeim. Azonnal önmagam akartam lenni, senki más, mert nagyon korán megértettem, hogy csak egy Zinedine Zidane, egy Steven Gerrard, egy Paul Pogba, egy Lionel Messi, egy Cristiano Ronaldo lesz az életben. Nem lehetsz te a következő.

Beszélt az öltözködési stílusáról, amellyel kapcsolatban azt mondta, néhány éve kapott segítséget.

„Néha találok valamit, amiről úgy gondolom, hogy túl sok, aztán felveszem pár percig, jól érzem magam benne, és arra gondolok, hogy az embereknek csak meg kell szokniuk. Anélkül öltözködöm, hogy aggódnék amiatt, mások mit gondolnak, ezáltal jobban érzem magam. Ez tükrözi az önbizalmamat is. Önbizalomra van szükség ahhoz, hogy bizonyos ruhákat viselj. Egyébként az emberek mindig rólad beszélnek, bármit is csinálsz, szóval beszéljenek nyugodtan erről is.”

Az interjúból még kiderült, hogy