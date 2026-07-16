labdarúgáslabdarúgó nbimtvasport
Foci

Kiderült: hatmilliárdot fizet az MTVA a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Banai Dávid, az Újpest kapusa (j), mögötte csapattársa, Patrizio Stronati (j2), középen Gruber Zsombor, a Ferencváros játékosa.
Hegedüs Róbert / MTI
admin Futó Csaba
2026. 07. 16. 13:40
Banai Dávid, az Újpest kapusa (j), mögötte csapattársa, Patrizio Stronati (j2), középen Gruber Zsombor, a Ferencváros játékosa.
Hegedüs Róbert / MTI

Hatmilliárd forintot fizet majd az MTVA a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) a magyar labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogaiért, írja a Telex.

A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint szemben az előző évi 10 milliárd forinttal

– írta az MTVA a Telex megkeresésére.

A 24.hu kérdésére válaszul megtudtuk, hogy ebben az összegben csak a közvetítési jog van banna, ezen felül lesz még a gyártási költség.

A napokban, szűk két héttel a labdarúgó NB I rajtja előtt jelentették be, hogy a következő idényben is az M4 Sporton lesznek láthatóak az alábbi sorozatok:

  • az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzései;
  • a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozói;
  • a női NB I-es bajnokság mérkőzései;
  • a férfi és női futsal NB I küzdelmei;
  • a férfi és női Magyar Kupa mérkőzései;
  • a férfi és női futsal Magyar Kupa;
  • valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyarválogatott-mérkőzések.

Információink szerint azért egy szezonra szól a megállapodás, mert jelenleg ideiglenes vezetése van az MTVA-nak, Horváth. P. András megbízatása addig tart, amíg új vezetőt nem választ a Független Közmédia Testület.

A Telex arra is kíváncsi volt, hogy szerintük keresni vagy bukni fog az MTVA a hatmilliárdos üzleten, és hogy kötelezettségnek gondolják-e a magyar profi foci támogatását, de ezekre a kérdésekre nem kaptak választ.

Sajtóértesülések szerint az M4 mellett az RTL és a Sport TV tulajdonosa, az AMC is harcban volt a közvetítési jogokért, de az eredményhirdetést többször is halasztani kellett.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Spanyolország ellen nincs ellenszer, a franciákat is megfojtották Yamalék

Friss

Népszerű

Összes
Bátonyi Péter: Lázár elhitte, hogy a félművelt Szijjártó- és Rogán-szerű figurákhoz képest ő valaki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik