Kiderült: hatmilliárdot fizet az MTVA a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Hatmilliárd forintot fizet majd az MTVA a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) a magyar labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogaiért, írja a Telex.

A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint szemben az előző évi 10 milliárd forinttal

– írta az MTVA a Telex megkeresésére.

A 24.hu kérdésére válaszul megtudtuk, hogy ebben az összegben csak a közvetítési jog van banna, ezen felül lesz még a gyártási költség.

A napokban, szűk két héttel a labdarúgó NB I rajtja előtt jelentették be, hogy a következő idényben is az M4 Sporton lesznek láthatóak az alábbi sorozatok:

az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzései;

a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozói;

a női NB I-es bajnokság mérkőzései;

a férfi és női futsal NB I küzdelmei;

a férfi és női Magyar Kupa mérkőzései;

a férfi és női futsal Magyar Kupa;

valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyarválogatott-mérkőzések.

Információink szerint azért egy szezonra szól a megállapodás, mert jelenleg ideiglenes vezetése van az MTVA-nak, Horváth. P. András megbízatása addig tart, amíg új vezetőt nem választ a Független Közmédia Testület.

A Telex arra is kíváncsi volt, hogy szerintük keresni vagy bukni fog az MTVA a hatmilliárdos üzleten, és hogy kötelezettségnek gondolják-e a magyar profi foci támogatását, de ezekre a kérdésekre nem kaptak választ.

Sajtóértesülések szerint az M4 mellett az RTL és a Sport TV tulajdonosa, az AMC is harcban volt a közvetítési jogokért, de az eredményhirdetést többször is halasztani kellett.