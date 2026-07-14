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Sport

Jövőre is a közmédia adja az NB I-et

Purger Tamás / MTI
admin Papp Atilla
2026. 07. 14. 21:03
Purger Tamás / MTI
Az M4 Sport megszerezte a közvetítési jogokat.

A 2026/2027-es szezonra is megszerezte a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett meccsek közvetítési jogait a közmédia, így a magyar labdarúgó-bajnokság élvonalbeli meccseit továbbra is az M4 Sporton lesznek láthatók. A meccsek változatlanul előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára, írja a közleményében az MTVA.

A megállapodás értelmében a köztévé sportcsatornája a 2026-2027-es szezonban is közvetíti:

  • az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzéseit;
  • a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozóit;
  • a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit;
  • a férfi és női futsal NB I küzdelmeit;
  • a férfi és női Magyar Kupa mérkőzéseit;
  • a férfi és női futsal Magyar Kupát;
  • valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

Az új idény első élő közvetítése július 24-én lesz.

Sajtóértesülések szerint az M4 mellett az RTL és a Sport TV tulajdonosa, az AMC is harcban volt a közvetítési jogokért.

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