Jövőre is a közmédia adja az NB I-et

A 2026/2027-es szezonra is megszerezte a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett meccsek közvetítési jogait a közmédia, így a magyar labdarúgó-bajnokság élvonalbeli meccseit továbbra is az M4 Sporton lesznek láthatók. A meccsek változatlanul előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára, írja a közleményében az MTVA.

A megállapodás értelmében a köztévé sportcsatornája a 2026-2027-es szezonban is közvetíti:

az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzéseit;

a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozóit;

a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit;

a férfi és női futsal NB I küzdelmeit;

a férfi és női Magyar Kupa mérkőzéseit;

a férfi és női futsal Magyar Kupát;

valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

Az új idény első élő közvetítése július 24-én lesz.

Sajtóértesülések szerint az M4 mellett az RTL és a Sport TV tulajdonosa, az AMC is harcban volt a közvetítési jogokért.