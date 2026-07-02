Horváth P. Andrást szavazták meg a közmédia új, átmeneti vezetőjének

Csütörtökön tárgyalt az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia új, átmeneti vezetőjéről. Az ülés kezdetén kiderült, hogy a kormány Horváth P. András jogászt jelölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének. A Tisza-frakción kívül csak a Mi Hazánk terjesztett elő jelöltet Virághalmy Sarolta személyében, az ő jelöltségét azonban nem támogatta a bizottság. A Fidesz nem állított jelöltet.

A kétharmados többségben lévő Tisza-frakció megválasztotta Horváth. P. Andrást a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának – megbízatása átmeneti, és addig tart, amíg új vezetőt nem választ a Független Közmédia Testület.

A közmédia teljes átvilágítása lesz Horváth P. András feladata

A Tisza-frakció jelöltje, Horváth P. András ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, de közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Az ő munkája elsősorban nem médiaszakmai feladat lesz, hanem az átalakítás jogi, gazdasági lebonyolítása, a közmédia helyzetének átvilágítása.

6 fotó

A bizottsági ülésen hangsúlyozták: