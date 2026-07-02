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Belföld

Horváth P. Andrást szavazták meg a közmédia új, átmeneti vezetőjének

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 02. 10:27
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országgyűlés művelődési bizottsága csütörtökön döntött a közmédia új, átmeneti vezetéséről. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már korábban felmondott, az új médiatörvény hatályba lépésével Altorjai Anitának a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének is megszűnt a megbízatása. Magyar Péter szerdán felmentette Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) elnökét. Az ügyvédként dolgozó új vezető a jogi és gazdasági átvilágításért lesz felelős.

Csütörtökön tárgyalt az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia új, átmeneti vezetőjéről. Az ülés kezdetén kiderült, hogy a kormány Horváth P. András jogászt jelölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének. A Tisza-frakción kívül csak a Mi Hazánk terjesztett elő jelöltet Virághalmy Sarolta személyében, az ő jelöltségét azonban nem támogatta a bizottság. A Fidesz nem állított jelöltet.

A kétharmados többségben lévő Tisza-frakció megválasztotta Horváth. P. Andrást a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának – megbízatása átmeneti, és addig tart, amíg új vezetőt nem választ a Független Közmédia Testület. 

A közmédia teljes átvilágítása lesz Horváth P. András feladata

A Tisza-frakció jelöltje, Horváth P. András ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, de közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Az ő munkája elsősorban nem médiaszakmai feladat lesz, hanem az átalakítás jogi, gazdasági lebonyolítása, a közmédia helyzetének átvilágítása.

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A bizottsági ülésen hangsúlyozták:

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