A FIFA a saját szabályait szegi meg Madonna, Shakira és a BTS miatt

Különböző sajtótermékek a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségen (FIFA) belüli forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a világbajnoki döntő félidei show-ja hosszabb lesz a szokásos 15 percnél. A többek között Shakira és Justin Bieber részvételével zajló látványosság pontos időtartama még nem ismert, de állítólag legalább 25 perces lesz.

A FIFA kezdetben azt jelezte, hogy a vasárnapi vb-döntő félidei show-ja mindössze 11 percig tart, hogy beleférjen a labdarúgó-mérkőzéseken szokásos 15 perces szünetbe.

Úgy tűnik azonban, hogy a szövetség a saját előírásaira is magasról tesz: a szabályok ugyanis legfeljebb 15 perces szünetet írnak elő, ezt csupán a játékvezető módosíthatja.

A tévék sem tudják, mire számítsanak

A holland nemzeti műsorszolgáltató, a NOS arról számolt be, hogy még nem tudja, hogyan néz ki a vasárnapi menetrendje.

„A félidei szünet nem 15 percig fog tartani, hanem legalább 25 percig” – mondta Xander van der Wulp, a NOS főszerkesztője az Algemeen Dagbladnak.

A futball hivatalos szabályai szerint ez nem megengedett. A FIFA a saját szabályait szegi meg. Elvileg csütörtökön újabb online találkozó lesz a FIFA-val és az összes jogtulajdonossal arról, hogy elvileg hogyan fog kinézni a félidei szünet.

Van der Wulp azt is elmondta, hogy a színpad felállítása és lebontása jelentős időt vesz igénybe.

„Csak ez 14 perc lenne, következésképpen a hosszabb szünet miatt a játékosoknak újra be kell melegíteniük. Ami kétségtelenül bizarr jelenetekhez fog vezetni.”

Záróünnepség is lesz

A félidőben fellép többek között Madonna, Shakira, Justin Bieber, a Coldplay és a BTS K-pop együttes. Ez az első alkalom a történelemben, hogy félidei show-ra kerül sor egy labdarúgó-világbajnokság döntője alatt.

A finálé előtt egyébként lesz még egy záróünnepség is, ahol többek között Laura Pausini, Nicole Scherzinger és Robbie Williams is fellép.

A döntőt jövő vasárnap, magyar idő szerint este 9 órakor Spanyolország és Argentína vívja a New Jersey-i MetLife Stadionban.