Trump eddig lehet félt, hogy kifütyülik, de a vb-döntőt nem hagyja ki

„Nagyon várjuk a vasárnapi döntőt, és tudom, hogy az elnök is alig várja, hogy részt vehessen rajta. Ez méltó lezárása egy olyan tornának, amely megmutatta, Amerika képes arra, hogy a legnagyszerűbb színpadon fogadja a világot” – nyilatkozta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

Hozzátette, az Egyesült Államok első embere pénteken részt vesz egy FIFA-fogadáson is a New York-i Trump Towerben.

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Trump eddig egyetlen mérkőzésen sem volt jelen a világbajnokságon, egyes találgatások szerint azért, mert nem akarta megkockáztatni, hogy úgy kifütyüljék, mint a New York Knicks–San Antonio Spurs NBA-döntőn.

Az elmúlt években Trump szoros kapcsolatot épített ki Gianni Infantinóval, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökével, akitől decemberben megkapta a szervezet újonnan létrehozott békedíját.

De a kapcsolatra példa az a nagyobb botrányt kavart lépése is, amely során a piros lap miatt egymeccses eltiltást kapott Folarin Balogun érdekében felvette a kapcsolatot Infantinóval,

és láss csodát, az amerikai csatárnak egy mérkőzést sem kellett kihagynia.

Az Argentína és Spanyolország közötti világbajnoki döntőt a New Jersey-i MetLife Stadionban játsszák, a mérkőzés magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődik.