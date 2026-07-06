„Szerintem nem történt szabálytalanság” – Trump elismerte, hogy ő hívta fel a FIFA-elnököt az eltiltott amerikai focista ügyében

Áll a bál az Egyesült Államok-Belgium vb-nyolcaddöntő előtt, miután a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását.

A The Athletic megszellőztette, hogy maga Donald Trump elnök csörgette meg Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbenjárjon nála Bolagun felmentése ügyében.

Hétfőn aztán Trump elismerte, hogy valóban felhívta Infantinót, mert úgy érezte, Balogun esete visszanézésre szorul, mivel „szerintem nem történt szabálytalanság”.

Kicsit gyanúsnak nevezte a bírót

„Hatalmas foltot hagyott volna a tornán, ha érvényben hagyják az eltiltást. Nem mondhatom meg nekik, hogy mit csináljanak. Nem Gianni Infantino, hanem a fegyelmi bizottság függesztette fel az eltiltást. Mindenesetre jó döntés született” – mondta az amerikai elnök a Fehér Házban. Hozzátette, a brazil bíró, Raphael Claus – akit ő maga kicsit gyanúsnak nevezett – szörnyű ítéletet hozott, amikor piros lappal kiszórta a Tarik Muharemovic bokájára taposó Balogunt.

A belga szövetség zavarba ejtőnek nevezte a FIFA döntését, és a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul, a német válogatotthoz készülő Jürgen Klopp pedig őrültségnek nevezte Trump és Infantino lepaktálását.

A többi csapat is meglátta a lehetőséget

Balogun felmentése lavinát indíthat el, a franciák például a FIFA-hoz fordultak, hogy vizsgálják felül Michael Olise Paraguay elleni sárgáját. A fantasztkius formában futballlozó francia játékos akkor kapott sárgát, amikor szóváltásba keveredett Matías Galarzával, aki ejátszotta, hogy Olise meglökte, és az üzbég bíró megette a mutatványt.

🚨REMINDER: Olise is one yellow card away from being suspended after he was given a yellow here pic.twitter.com/omExqmF9Y5 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 5, 2026

A franciák azért is próbálják eltöröltetni egyik legjobbjuk sárga lapját, mert ha Olise beszed még egy lapot a Marokkó elleni negyeddöntőben, akkor eltiltás miatt ki kellene hagynia az elődöntőt.