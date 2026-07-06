donald trumpgianni infantinofolarin balogunamerikai egyesült államok
Foci foci vb 2026

„Szerintem nem történt szabálytalanság” – Trump elismerte, hogy ő hívta fel a FIFA-elnököt az eltiltott amerikai focista ügyében

foci vb 2026 folarin balogun felmentés donald trump gianni infantino
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 06. 19:28
foci vb 2026 folarin balogun felmentés donald trump gianni infantino
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Áll a bál az Egyesült Államok-Belgium vb-nyolcaddöntő előtt, miután a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását.

A The Athletic megszellőztette, hogy maga Donald Trump elnök csörgette meg Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbenjárjon nála Bolagun felmentése ügyében.

Hétfőn aztán Trump elismerte, hogy valóban felhívta Infantinót, mert úgy érezte, Balogun esete visszanézésre szorul, mivel „szerintem nem történt szabálytalanság”.

Kicsit gyanúsnak nevezte a bírót

„Hatalmas foltot hagyott volna a tornán, ha érvényben hagyják az eltiltást. Nem mondhatom meg nekik, hogy mit csináljanak. Nem Gianni Infantino, hanem a fegyelmi bizottság függesztette fel az eltiltást. Mindenesetre jó döntés született” – mondta az amerikai elnök a Fehér Házban. Hozzátette, a brazil bíró, Raphael Claus – akit ő maga kicsit gyanúsnak nevezett – szörnyű ítéletet hozott, amikor piros lappal kiszórta a Tarik Muharemovic bokájára taposó Balogunt.

A belga szövetség zavarba ejtőnek nevezte a FIFA döntését, és a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul, a német válogatotthoz készülő Jürgen Klopp pedig őrültségnek nevezte Trump és Infantino lepaktálását.

A többi csapat is meglátta a lehetőséget

Balogun felmentése lavinát indíthat el, a franciák például a FIFA-hoz fordultak, hogy vizsgálják felül Michael Olise Paraguay elleni sárgáját. A fantasztkius formában futballlozó francia játékos akkor kapott sárgát, amikor szóváltásba keveredett Matías Galarzával, aki ejátszotta, hogy Olise meglökte, és az üzbég bíró megette a mutatványt.

A franciák azért is próbálják eltöröltetni egyik legjobbjuk sárga lapját, mert ha Olise beszed még egy lapot a Marokkó elleni negyeddöntőben, akkor eltiltás miatt ki kellene hagynia az elődöntőt.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Az edzőn megy el Ronaldo utolsó esélye a világbajnoki címre?

Friss

Népszerű

Összes
Donald Trump és Magyar Péter a csúcson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik