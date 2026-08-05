Skót bajnok belső védőt igazolt az ETO

A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a 38 éves, nigériai származású, de berlini születésű futballista a Hannover, a Werder Bremer és a Mainz csapataiban – különösen utóbbi együttesnek volt meghatározó tagja 2015 és 2018 között – összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban.

Onnan 2018-ban az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol nyolc Premier League-mérkőzésen kapott szerepet és egy gólt is szerzett.

Legnagyobb sikereit a skót Rangers FC színeiben érte el: 2021 és 2025 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, Skót Kupát és Ligakupát is nyert a glasgow-i együttessel. A legutóbbi idényben a ciprusi Arisz Limasszolt erősítette.

Ez egy rendkívül izgalmas projekt. Úgy gondolom, a csapat az első néhány mérkőzésen már megmutatta, mire képes, de most fontos, hogy meghatározzuk és fenntartsuk a megfelelő színvonalat, hogy tovább építhessünk a tavalyi szezon sikereire. Alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz, és a pályán és azon kívül is hozzájárulhassak tapasztalataimmal és erősségeimmel

– nyilatkozta Balogun a klub hivatalos honlapján.