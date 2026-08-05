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Skót bajnok belső védőt igazolt az ETO

Rangers' German-born Nigerian defender #27 Leon Aderemi Balogun celebrates following the UEFA Europa League second-leg round of 16 football match between Rangers and Fenerbahce SK at the Ibrox Stadium in Glasgow on March 13, 2025.
ANDY BUCHANAN / AFP
24.hu
2026. 08. 05. 22:51
Rangers' German-born Nigerian defender #27 Leon Aderemi Balogun celebrates following the UEFA Europa League second-leg round of 16 football match between Rangers and Fenerbahce SK at the Ibrox Stadium in Glasgow on March 13, 2025.
ANDY BUCHANAN / AFP
Leon Balogun személyében Premier League- és Bundesliga-tapasztalattal rendelkező, skót bajnok belső védőt igazolt a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr.

A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a 38 éves, nigériai származású, de berlini születésű futballista a Hannover, a Werder Bremer és a Mainz csapataiban – különösen utóbbi együttesnek volt meghatározó tagja 2015 és 2018 között – összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban.

Onnan 2018-ban az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol nyolc Premier League-mérkőzésen kapott szerepet és egy gólt is szerzett.

Legnagyobb sikereit a skót Rangers FC színeiben érte el: 2021 és 2025 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, Skót Kupát és Ligakupát is nyert a glasgow-i együttessel. A legutóbbi idényben a ciprusi Arisz Limasszolt erősítette.

Ez egy rendkívül izgalmas projekt. Úgy gondolom, a csapat az első néhány mérkőzésen már megmutatta, mire képes, de most fontos, hogy meghatározzuk és fenntartsuk a megfelelő színvonalat, hogy tovább építhessünk a tavalyi szezon sikereire. Alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz, és a pályán és azon kívül is hozzájárulhassak tapasztalataimmal és erősségeimmel

– nyilatkozta Balogun a klub hivatalos honlapján.

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