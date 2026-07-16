Két passz bő 18 perc alatt – hihetetlen adat az angol-argentin vb-elődöntőről

Szembejött az X-en egy elsőre hihetetlennek tűnő statisztika az angol-argentin világbajnoki elődöntő után, ami alapján a 67. perc kezdete és Enzo Fernandez 85. perc végén esett gólja közti időszakban Thomas Tuchel csapata mindössze két pontos passzt tudott végrehajtani.

Visszanézve a mérkőzés ezen periódusát bebizonyosodott, hogy tényleg ez történt.

Az 1-0-s hátrányban játszó argentinok kezdtek nyomasztó fölénybe kerülni, amikor a 69. percben Nico González fejesét bravúrral védte Jordan Pickford. A kipattanót Djed Spence gyűjtötte be, akit aztán fellöktek, majd ekkor következett a hidratációs szünet, ami után az angol kapitány egyet, Lionel Scaloni pedig hármat cserélt. A 73. percben folytatódott a játék, Pickford John Stonest játszotta meg, aki visszagurította a labdát, amit a kapus a mezőnybe bikázott – ez volt a két pontos passz, amit angol oldalon feljegyezhettünk.

Innentől kezdve az argentinok fölénye még nagyobb volt, Alexis Mac Allister kapufát fejelt, majd volt egy bólintása, amit Pickford védett, Anglia mindössze egy Morgan Rogers-megindulást tudott felmutatni, de a játékos a blokkba lőtt. A 85. percben aztán egy távoli Fernandez-lövéssel kiegyenlített Argentína.

A vizsgált bő 18 percben 9,7 százalékban volt csak az angoloknál a labda.

Akik nem is tudták kihúzni a lefújásig, Lionel Messi második gólpassza után Lautaro Martínez fejelte döntőbe Argentínát, így a dél-amerikaiak játszhatnak majd a spanyolokkal az aranyért, míg Angliának marad a franciák elleni bronzmeccs.

„Elemeztem a látottakat, és döntöttem valahogy, ez az én felelősségem. De jelen pillanatban nem bántam meg semmit. A csapat minden beleadott, nagyon-nagyon közel voltunk a győzelemhez. Megérdemelten vezettünk 1-0-ra. Az egyik, de talán a legjobb meccsünket játszottuk ilyen körülmények között. A csapat jó formában volt, nem sikerült átvinni a lécet, de nincs mit megbánnunk” – értékelt a lefújás után Tuchel, akit rengeteg kritika ért az angolok játéka miatt a vezetést megszerzése után, de az angol szövetség kitart mellette az elbukott elődöntő ellenére is. A német edző szerződése a 2028-as Eb végéig szól.