Bellingham megütötte az egyik argentin játékost a vb-elődöntő után

Jude Bellingham, az angol labdarúgó-válogatott középpályása megütötte az argentinok cserejátékosát, Valentín Barcót a két csapat világbajnoki elődöntője után.

Bellingham letörten állt a pályán, miután csapata 1-0-es előnyből, a rendes játékidő hajrájában bekapott két góllal elveszítette a mérkőzést, majd lepacsizott a rivális egyik játékosával. Ekkor egy argentin kupac alakult ki mellette, és

nem tudni, mi bosszantotta fel, de az angol játékos tarkón vágta Barcót, mire lökdösődés alakult ki a két csapat játékosai közt.

Jude Bellinghamet végül a csapattársai terelték odébb, nehogy komolyabb balhé alakuljon ki.

Anglia 1966 óta vár arra, hogy újra világbajnoki döntőbe jusson, igaz, a legjobb négybe is most harmadszor jutott be az elmúlt hatvan évben. 1990-ben és 2018-ban elveszítette a csapat a bronzmeccset, és most sem tűnik könnyűnek a szombati, franciák elleni meccs.