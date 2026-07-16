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Bellingham megütötte az egyik argentin játékost a vb-elődöntő után

Jude Bellingham és Valentín Barco vitatkozott össze a lefújás után.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Jude Bellingham és Valentín Barco vitatkozott össze a lefújás után.
admin Futó Csaba
2026. 07. 16. 08:20
Jude Bellingham és Valentín Barco vitatkozott össze a lefújás után.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Jude Bellingham és Valentín Barco vitatkozott össze a lefújás után.

Jude Bellingham, az angol labdarúgó-válogatott középpályása megütötte az argentinok cserejátékosát, Valentín Barcót a két csapat világbajnoki elődöntője után.

Bellingham letörten állt a pályán, miután csapata 1-0-es előnyből, a rendes játékidő hajrájában bekapott két góllal elveszítette a mérkőzést, majd lepacsizott a rivális egyik játékosával. Ekkor egy argentin kupac alakult ki mellette, és

nem tudni, mi bosszantotta fel, de az angol játékos tarkón vágta Barcót, mire lökdösődés alakult ki a két csapat játékosai közt.

Jude Bellinghamet végül a csapattársai terelték odébb, nehogy komolyabb balhé alakuljon ki.

Anglia 1966 óta vár arra, hogy újra világbajnoki döntőbe jusson, igaz, a legjobb négybe is most harmadszor jutott be az elmúlt hatvan évben. 1990-ben és 2018-ban elveszítette a csapat a bronzmeccset, és most sem tűnik könnyűnek a szombati, franciák elleni meccs.

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Onnantól kezdve, hogy az angol válogatott megszerezte a vezetést, mindössze 12 százalékban volt a labda a csapatnál, ez meg is bosszulta magát.
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