Bellingham megütötte az egyik argentin játékost a vb-elődöntő után

Jude Bellingham, az angol labdarúgó-válogatott középpályása megütötte az argentinok cserejátékosát, Valentín Barcót a két csapat világbajnoki elődöntője után.
Bellingham letörten állt a pályán, miután csapata 1-0-es előnyből, a rendes játékidő hajrájában bekapott két góllal elveszítette a mérkőzést, majd lepacsizott a rivális egyik játékosával. Ekkor egy argentin kupac alakult ki mellette, és
nem tudni, mi bosszantotta fel, de az angol játékos tarkón vágta Barcót, mire lökdösődés alakult ki a két csapat játékosai közt.
Jude Bellinghamet végül a csapattársai terelték odébb, nehogy komolyabb balhé alakuljon ki.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL
— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
Anglia 1966 óta vár arra, hogy újra világbajnoki döntőbe jusson, igaz, a legjobb négybe is most harmadszor jutott be az elmúlt hatvan évben. 1990-ben és 2018-ban elveszítette a csapat a bronzmeccset, és most sem tűnik könnyűnek a szombati, franciák elleni meccs.