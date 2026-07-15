Címvédésre teremtve? – döcögősnek tűnhet Messiék játéka, de ez csak a látszat

Argentína látszólag fő esélyeshez méltón robog a címvédés felé: szerda este, Atlantában a világbajnokság második elődöntőjében Angliával találkozik Lionel Scaloni csapata. Kritikus hangok azért így is bőven akadnak a szurkolók között és a nyilvánosságban, mert, bár Lionel Messiéknek eddig nem is nagyon akadt a válogatottak közvetlen elitjébe tartozó ellenfelük, mégis sokszor vért izzadva tették túl magukat az akadályokon. A csoportkört a nem kifejezetten nehéz sorsolással együtt is bántóan simán, három győzelemmel vették – az argentinokon kívül csak a franciáknak és a házigazda Mexikónak jött még össze a maximiális 9 pont. Az Algéria (3–0) és főleg az Ausztria elleni (2–0) győzelmeket akár még erődemonstrációnak is nevezhettük, a Jordánia elleni (3–1) záró csoportmeccs már jóval visszafogottabb volt.

Az egyenes kiesés szakaszban aztán a vb meglepetéscsapata, a Zöld-foki Köztársaság hosszabbításra hozta a meccset (3–2), és Messi zsenijén kívül végül két szögletgól kellett a győzelemhez. Egyiptom ellen (3–2) kétgólos hátrányból sikerült még a rendes játékidőben heroikus fordítást bemutatni, majd a Svájc elleni negyeddöntő (3–1) még úgy is hosszabbításba torkollott, hogy az ellenfél a második félidő közepén emberhátrányba került.

Pedig a számokat tekintve, legalábbis ami a támadást illeti, sem az egyszerűbb, sem az összetettebb mutatókban nem látszik ok a pánikra az argentinok háza táján.

Kezdjük mindjárt a legfontosabbal: