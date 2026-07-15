2026-os fifa-világbajnokságargentin válogatottelemzésfoci vb 2026
Foci foci vb 2026

Címvédésre teremtve? – döcögősnek tűnhet Messiék játéka, de ez csak a látszat

Lionel Messi
Elsa/Getty Images
Lionel Mesi az Egyiptom elleni gólja után.
admin Bakos Kristóf
2026. 07. 15. 07:00
Lionel Messi
Elsa/Getty Images
Lionel Mesi az Egyiptom elleni gólja után.
Argentína rögös úton jutott el az elődöntőig, de a döcögés mögött stabil alapjáték, egyéni pluszok és a másik oldalon egy kis védelmi sebezhetőség áll. De mire lehet ez elég az angolok ellen?

Argentína látszólag fő esélyeshez méltón robog a címvédés felé: szerda este, Atlantában a világbajnokság második elődöntőjében Angliával találkozik Lionel Scaloni csapata. Kritikus hangok azért így is bőven akadnak a szurkolók között és a nyilvánosságban, mert, bár Lionel Messiéknek eddig nem is nagyon akadt a válogatottak közvetlen elitjébe tartozó ellenfelük, mégis sokszor vért izzadva tették túl magukat az akadályokon. A csoportkört a nem kifejezetten nehéz sorsolással együtt is bántóan simán, három győzelemmel vették – az argentinokon kívül csak a franciáknak és a házigazda Mexikónak jött még össze a maximiális 9 pont. Az Algéria (3–0) és főleg az Ausztria elleni (2–0) győzelmeket akár még erődemonstrációnak is nevezhettük, a Jordánia elleni (3–1) záró csoportmeccs már jóval visszafogottabb volt.

Lionel Scaloni és Leandro Paredes.
Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images Az argentin kapitány, Lionel Scaloni ad taktikai utasításokat Leandro Paredesnek.

Az egyenes kiesés szakaszban aztán a vb meglepetéscsapata, a Zöld-foki Köztársaság hosszabbításra hozta a meccset (3–2), és Messi zsenijén kívül végül két szögletgól kellett a győzelemhez. Egyiptom ellen (3–2) kétgólos hátrányból sikerült még a rendes játékidőben heroikus fordítást bemutatni, majd a Svájc elleni negyeddöntő (3–1) még úgy is hosszabbításba torkollott, hogy az ellenfél a második félidő közepén emberhátrányba került.

Pedig a számokat tekintve, legalábbis ami a támadást illeti, sem az egyszerűbb, sem az összetettebb mutatókban nem látszik ok a pánikra az argentinok háza táján.

Kezdjük mindjárt a legfontosabbal:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Olyan ez az elődöntő, mintha a FIFA pont így tervezte volna – nem véletlenül

Friss

Népszerű

Összes
Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik