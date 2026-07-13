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„Köszönöm Leo a szereteted” – Messi elajándékozta a negyeddöntőn viselt mezét, nem is akárkinek

Lionel Messi
Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images
24.hu
2026. 07. 13. 13:40
Lionel Messi
Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Lionel Messi a Svájc ellen hosszabbításban 3-1-re megnyert világbajnoki negyeddöntőben viselt mezét Roberto Baggiónak ajándékozta.

Köszönöm Leo az értékes ajándékodat és a szeretetedet. Nagyon szeretlek, barátom

– írta közösségi oldalán az olaszok korábbi világklasszisa, aki egy képet is közzétett, melyen együtt tartják Messi 10-es számú trikóját.

Az 59 éves Baggio és a nyolcszoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Pep Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén aranylabdás Baggióval a Bresciában, írja az MTI.

A vb-ken 1990-ben bronz-, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen, Kansas Cityben tekintette meg az Argentína-Svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes ruhadarabot.

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