Elárulta a norvég támadó, miért nem passzolt ziccerben Erling Haaladnak

Norvégia 1-0-s előnyben volt az angolok elleni negyeddöntőn a labdarúgó-világbajnokságon, amikor Alexander Sörloth kapott remek kiugratást, és Erling Haalanddal ketten vihették egy angol védőre a labdát. Az Atlético Madrid támadója nem játszotta meg csapattársát, idő közben többen is visszaértek az angol csapatból, Sörloth lövését végül sikerült blokkolni és oda lett a nagy lehetőség – Anglia pedig percekkel később egyenlített, majd hosszabbításban a meccset is megnyerte.

Népszerű téma volt az újságírók körében is az elpackázott lehetőség (az M4 Sport összefoglalójában vissza lehet nézni), így megkérdezték Sörlothot, miért nem választotta a legkézenfekvőbb megoldást a támadás során. Mint kiderült, meg akarta játszani Haalandot, csak rossz döntést hozott.

Megtoltam a labdát és láttam, hogy [John] Stones blokkolja a passzsávot. Ekkor toltam még egyet a labdán, ami viszont elég rosszul sikerült. Kivártam, hátha tesz egy mozdulatot. Csak az járt a fejemben, hogy megjátsszam Erlinget, de egy idő után erre már nem volt lehetőség, ezért döntöttem végül a lövés mellett

– idézi a Goal Sörlothot, akinek a közösségi oldalát elárasztották a gyűlölködő kommentek az elrontott lehetőség miatt.

A játékos azzal folytatta, biztos benne, hogy lesznek még nagy pillanatai pályafutása során, de azt még emésztgetnie kell majd, hogy pont egy vb-negyeddöntőn döntött rosszul egy kulcspillanatban.

Norvégia 1998 után szerepelt ismét a világbajnokságon. A legjobb 16-nál tovább még nem jutott korábban a csapat, úgyhogy ez a negyeddöntő történelmien jó szereplés a csapattól.