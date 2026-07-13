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Elárulta a norvég támadó, miért nem passzolt ziccerben Erling Haaladnak

Alexander Sörloth fogja a fejét, miután elrontott egy ziccert.
Dan Mullan/Getty Images
Alexander Sörloth fogja a fejét, miután elrontott egy ziccert.
admin Futó Csaba
2026. 07. 13. 09:12
Alexander Sörloth fogja a fejét, miután elrontott egy ziccert.
Dan Mullan/Getty Images
Alexander Sörloth fogja a fejét, miután elrontott egy ziccert.

Norvégia 1-0-s előnyben volt az angolok elleni negyeddöntőn a labdarúgó-világbajnokságon, amikor Alexander Sörloth kapott remek kiugratást, és Erling Haalanddal ketten vihették egy angol védőre a labdát. Az Atlético Madrid támadója nem játszotta meg csapattársát, idő közben többen is visszaértek az angol csapatból, Sörloth lövését végül sikerült blokkolni és oda lett a nagy lehetőség – Anglia pedig percekkel később egyenlített, majd hosszabbításban a meccset is megnyerte.

Alexander Sörloth és Erling Haaland tör az angol kapura a vébén.
Youtube / M4 Sport Ebből a szituációból végül csak egy blokkolt lövésig jutott Norvégia.

Népszerű téma volt az újságírók körében is az elpackázott lehetőség (az M4 Sport összefoglalójában vissza lehet nézni), így megkérdezték Sörlothot, miért nem választotta a legkézenfekvőbb megoldást a támadás során. Mint kiderült, meg akarta játszani Haalandot, csak rossz döntést hozott.

Megtoltam a labdát és láttam, hogy [John] Stones blokkolja a passzsávot. Ekkor toltam még egyet a labdán, ami viszont elég rosszul sikerült. Kivártam, hátha tesz egy mozdulatot. Csak az járt a fejemben, hogy megjátsszam Erlinget, de egy idő után erre már nem volt lehetőség, ezért döntöttem végül a lövés mellett

– idézi a Goal Sörlothot, akinek a közösségi oldalát elárasztották a gyűlölködő kommentek az elrontott lehetőség miatt.

A játékos azzal folytatta, biztos benne, hogy lesznek még nagy pillanatai pályafutása során, de azt még emésztgetnie kell majd, hogy pont egy vb-negyeddöntőn döntött rosszul egy kulcspillanatban.

Norvégia 1998 után szerepelt ismét a világbajnokságon. A legjobb 16-nál tovább még nem jutott korábban a csapat, úgyhogy ez a negyeddöntő történelmien jó szereplés a csapattól.

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