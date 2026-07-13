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Foci foci vb 2026

Olyan ez az elődöntő, mintha a FIFA pont így tervezte volna – nem véletlenül

A címvédő Argentína csatlakozott utoljára az elődöntős mezőnyhöz.
Carl Recine/Getty Images
A címvédő Argentína csatlakozott utoljára az elődöntős mezőnyhöz.
admin Marosi Gergely
2026. 07. 13. 21:04
A címvédő Argentína csatlakozott utoljára az elődöntős mezőnyhöz.
Carl Recine/Getty Images
A címvédő Argentína csatlakozott utoljára az elődöntős mezőnyhöz.
Kedden és szerdán a Franciaország–Spanyolország, illetve Anglia–Argentína csúcsrangadókkal folytatódik a labdarúgó-világbajnokság. Az elődöntőbe négy korábbi világbajnok jutott be – ilyen csak kétszer fordult elő korábban –, és most esett meg először, hogy a FIFA-világranglista, illetve az Élő-rangsor négy legerősebb csapata kvalifikálta magát a legjobb négy közé. A FIFA lehetőséget kínált a topcsapatoknak, azok éltek vele – avagy a csúcselődöntőkhöz egy kis segítség is kellett.

Ha úgy érzi a néző, hogy egy előre megírt forgatókönyv szerint haladnak a dolgok a foci-vébén, nem téved nagyot, és ehhez még csak összeesküvés-elméletekben sem kell hinni. Az első négy kiemeltet – azaz a sorsolás pillanatában Spanyolországot (1.), Argentínát (2.), Franciaországot (3.) és Angliát (4.) – elkülönített ágra terelő FIFA elősegítette, hogy a legerősebb válogatottak jussanak be a legjobb négy közé. Ez kikövezett utat ugyan nem jelentett, de azt igen, hogyha a négy kiemelt megnyeri a csoportját (mind a négy megtette), akkor véletlenül sem találkozhattak össze egymással az elődöntőt megelőzően.

S láss csodát, az elődöntő párosítása: Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína.

Gianni Infantino FIFA-elnök álma teljesülhetett az elődöntővel.
Image Photo Agency/Getty Images Gianni Infantino FIFA-elnök álma teljesülhetett az elődöntővel.

Gianni Infantino dorombolhat a boldogságtól: telik a kassza, a negyvennyolcasra emelt létszámú vb színvonala nem esett drámaian (még azt is megkockáztatnánk: nem esett), és ugyan a csoportkör nehezen emészthető fociözönt zúdított a nézőkre, a kieséses szakaszban van minden, ami kell: dráma, egy-két csúcsmeccs, egy-két meglepetés. No azért utóbbiból nem olyan sok, de hát nem véletlenül készült a kiemelés…

Igazságos ez? – tehetjük fel a kérdést. Nem igazságtalan.

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