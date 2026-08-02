Eddig tarthat a forróság a friss modellfutások szerint

Biztatóak a friss modellfutások, következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk, olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, idén nyáron már másodjára.

A perzselő napsütést csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, csak elvétve alakulhat ki egy-egy hőzivatar. Egyre nagyobb területen trópusi éjszakákban lesz részünk, vagyis a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20, sőt a nagyvárosok belsejében és a vízpartokon helyenként 25 fok alá.

A jó hír viszont, hogy péntektől egy északnyugat felől érkező, lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunk alakításába. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség, elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a Dél-Alföldön.

A lehűlés hatására következő hétvégére megszűnhet a 40 fok körüli forróság, de a meleg idő marad, az ország nagy részén 30 fok fölötti maximumokkal, ami még kánikulának tekinthető.

Az Időkép azt írja, a felfrissülést záporok, zivatarok kísérhetik, de ezek száma és területi kiterjedése most még meglehetősen bizonytalan.