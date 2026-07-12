Francia-spanyol, angol-argentin – ez vár ránk a vb-hajrában

Szinte hihetetlen, de már 100 mérkőzés lement az idei labdarúgó-világbajnokságon, kialakult a legjobb négy mezőnye is:

Franciaország – Spanyolország és Anglia – Argentína mérkőzést rendeznek majd a döntőbe jutásért.

Mindez azt is jelentő, hogy a következő egy hétben négy meccs vár még ránk, mutatjuk is a menetrendet.

Elődöntő:

Július 14., kedd: Franciaország – Spanyolország, Dallas 21.00

Július 15., szerda: Anglia – Argentína, Atlanta 21.00

Bronzmérkőzés:

Július 18., szombat: az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő:

Július 19., vasárnap: az elődöntők győztesei, New York 21.00