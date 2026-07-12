Francia-spanyol, angol-argentin – ez vár ránk a vb-hajrában

Szinte hihetetlen, de már 100 mérkőzés lement az idei labdarúgó-világbajnokságon, kialakult a legjobb négy mezőnye is:
Franciaország – Spanyolország és Anglia – Argentína mérkőzést rendeznek majd a döntőbe jutásért.
Mindez azt is jelentő, hogy a következő egy hétben négy meccs vár még ránk, mutatjuk is a menetrendet.
Elődöntő:
Július 14., kedd: Franciaország – Spanyolország, Dallas 21.00
Július 15., szerda: Anglia – Argentína, Atlanta 21.00
Bronzmérkőzés:
Július 18., szombat: az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
Döntő:
Július 19., vasárnap: az elődöntők győztesei, New York 21.00
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