Először fordul elő, hogy a világranglista első négy helyezettje lett vb-elődöntős

A labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína mérkőzéseket rendeznek. Ez megfelel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) rangsorának is, amit a torna előtt állított fel.

Erre azért volt esély, mert a FIFA most először úgy sorsolta a vb-csoportokat, hogy a világranglista első négy helyezettje, amennyiben megnyeri csoportját, külön ágra kerüljön.

Június 11-én a címvédő Argentína volt a rangsor élén, őket a spanyolok követték, harmadikok voltak a franciák, negyedikek pedig az angolok. Ebből adódik, hogy a döntőben akár az első két helyezett találkozhat.