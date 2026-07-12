2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Először fordul elő, hogy a világranglista első négy helyezettje lett vb-elődöntős

Ünneplő angolok a norvégok elleni mérkőzést követően.
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Ünneplő angolok a norvégok elleni mérkőzést követően.
24.hu
2026. 07. 12. 19:49
Ünneplő angolok a norvégok elleni mérkőzést követően.
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Ünneplő angolok a norvégok elleni mérkőzést követően.
Először fordul elő, hogy a világbajnokság előtti világranglista első négy helyezettje jut be a torna elődöntőjébe

A labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína mérkőzéseket rendeznek. Ez megfelel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) rangsorának is, amit a torna előtt állított fel.

Erre azért volt esély, mert a FIFA most először úgy sorsolta a vb-csoportokat, hogy a világranglista első négy helyezettje, amennyiben megnyeri csoportját, külön ágra kerüljön.

Június 11-én a címvédő Argentína volt a rangsor élén, őket a spanyolok követték, harmadikok voltak a franciák, negyedikek pedig az angolok. Ebből adódik, hogy a döntőben akár az első két helyezett találkozhat.

Kapcsolódó
Francia–spanyol, angol–argentin – ez vár ránk a vb-hajrában
Kialakult a legjobb négy mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is elítélte a szociális miniszterre tett gunyoros megjegyzéseket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik