robinson toursutazási irodautazásturizmus
Belföld

SMS-ben értesítette utasait egy utazási iroda szombaton, hogy törölték a vasárnapi nyaralásukat, sokan külföldön rekedtek

Getty Images
admin Vaskor Máté
2026. 08. 01. 20:51
Getty Images
A lapunk által megkérdezett szakember szerint a körülmények több, mint gyanúsak.

Egy nappal a ki- vagy a hazautazás előtt törölte több utasnak is az útját a magát a bulgáriai, albániai és montenegrói szálláshelyek specialistájaként hirdető Robinson Tours nevű utazási iroda, értesült a 24.hu. Az érintetteket SMS-ben tájékoztatták, de a céget azóta a legtöbben nem tudják elérni.

Lapunk egyik olvasója arról számolt be, hogy édesapja még februárban foglalt le az utazási irodán keresztül all inclusive szállást 23 főre Bulgáriába, a Sunny Beach-re, augusztus 2-tól 9-ig.

A foglalás rendben volt, az összeget egy összegben átutalta, és az utazási iroda nem jelzett, hogy bármi probléma lenne ezzel a foglalással. Egészen a mai napig, augusztus 1-jéig

– fogalmazott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter és 21 uniós vezető a schengeni belső határellenőrzések lehetséges visszaállítására figyelmeztetett
Rövid időn belül két fegyver is előkerült a rekordalacsony Dunából
Orgonára 270 millió, herendi porcelánokra 50 millió – kiderült, mennyit költöttek Orbánék a Karmelitára
El Niño: nemcsak a nyár, az ősz is forró lehet
Riport a Második Esély Sportegyesületről Budapesten, amely nehéz sorsú gyermekek és fiataloknak tart fociedzéseket.
„Van, aki előbb jutott el Mexikóba, mint a Balatonhoz” – így adhat a foci valóban egy második esélyt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik