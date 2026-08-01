SMS-ben értesítette utasait egy utazási iroda szombaton, hogy törölték a vasárnapi nyaralásukat, sokan külföldön rekedtek

Egy nappal a ki- vagy a hazautazás előtt törölte több utasnak is az útját a magát a bulgáriai, albániai és montenegrói szálláshelyek specialistájaként hirdető Robinson Tours nevű utazási iroda, értesült a 24.hu. Az érintetteket SMS-ben tájékoztatták, de a céget azóta a legtöbben nem tudják elérni.

Lapunk egyik olvasója arról számolt be, hogy édesapja még februárban foglalt le az utazási irodán keresztül all inclusive szállást 23 főre Bulgáriába, a Sunny Beach-re, augusztus 2-tól 9-ig.

A foglalás rendben volt, az összeget egy összegben átutalta, és az utazási iroda nem jelzett, hogy bármi probléma lenne ezzel a foglalással. Egészen a mai napig, augusztus 1-jéig

– fogalmazott.