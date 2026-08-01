Magyar Péter: Már hétvégén leállhat a paksi erőmű, és újra termelhet a Dunamenti Erőmű

Magyar Péter szombat délelőtt a közösségi oldalán közzétett videóban bejelentette: éjjel és hajnalban újabb leállásokat hajtottak végre a paksi atomerőműben, amelynek teljesítménye a normál 2000 megawattról 480 megawattra esett vissza. A hazai villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir a kiesés miatt életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt.

Magyar korábban még úgy tájékoztatott, hogy a teljes leállásra várhatóan csak hétfőn kerül sor, mivel a vízügy július közepén még nem jelezte előre a vízállás kritikus szintre süllyedését. A szombati bejelentés szerint azonban az apadás felgyorsult, így a lekapcsolás már a hétvégén megtörténhet.

Új sorrend az áramkorlátozásban

Mint azt Magyar Péter elmondta, a helyzet miatt éjszakába nyúlóan ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a rendszer stabilitása érdekében minden kisegítő erőművet beindítanak, és a tervek szerint vasárnaptól újra termelhet a Dunamenti Erőmű jelenleg javítás alatt álló 400 megawattos egysége is. A nagyipari fogyasztók önkéntes alapon eddig 240 megawattal csökkentették az energiaigényüket, ám egy újabb paksi blokk kiesése esetén ez már nem lesz elegendő.

A szombaton hatályba lépő új kormányrendelet megváltoztatja a korlátozások eddigi logikáját.

Az új rend szerint először a nagyfogyasztóktól kérnek önkéntes korlátozást, majd szükség esetén a Mavir kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el az ipari szereplőknél, akiket akár le is kapcsolhat a hálózatról. A lakossági áramellátás korlátozására csak a lánc legvégén, minden más lehetőség kimerítése után kerülhet sor. Az import csökkentése érdekében a kabinet átmenetileg kiterjeszti a háztartási napelemes rendszerek hálózati visszatáplálásának lehetőségét.

Emellett további azonnali intézkedésekről is döntöttek:

Hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban leállítják a vasúti teherforgalmat.

Az államigazgatásban a jövő hét első három napjára otthoni munkavégzést rendeltek el.

Ugyanezt kérik a piaci munkaadóktól is az irodaépületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében.

Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják.

Energiatakarékossági intézkedéseket várnak el az önkormányzatoktól is.

Ezt kérik a lakosságtól

A vízügyi helyzettel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: felkérték a szerveket, hogy a kritikus térségekben haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást. Ez a nem létfontosságú vízfelhasználás tilalmát jelenti, ami érinti a sportpályák és stadionok locsolását és a medencék feltöltését is.

A videó végén a kormányfő az Orbán-kormányt tette felelőssé az infrastruktúra jelenlegi állapotáért.

Állítása szerint a korábbi vezetés 2018 óta tisztában volt a Paksot fenyegető alacsony vízállás kockázatával, a szükséges szivattyúfejlesztéseket mégis öt év késéssel rendelték meg, miközben a vízügyi rendszert is elhanyagolták.

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