nb ihonvéd fckispest honvédlabdarúgás
Foci

Kétgólos hátrányról felállva, a 96. percben mentett pontot az MTK a Honvéd otthonában

Tujvel Tamás, a Kispest kapusa gólt kap a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. augusztus 1-jén. A mérkőzés 3-3-as döntetlennel ért véget.
Hegedüs Róbert / MTI
Tujvel kapitális hibája sokba került a Honvédnak
24.hu
2026. 08. 01. 20:23
Tujvel Tamás, a Kispest kapusa gólt kap a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. augusztus 1-jén. A mérkőzés 3-3-as döntetlennel ért véget.
Hegedüs Róbert / MTI
Tujvel kapitális hibája sokba került a Honvédnak
Az MTK Budapest a 96. percben egyenlítve 3-3-as döntetlent játszott a Kispest-Honvéd vendégeként a labdarúgó NB I második fordulójának egyetlen szombati összecsapásán.

A rendkívüli időjárási helyzet, illetve az energiaellátási nehézségek miatt a magyar szövetség szombat reggel módosította a három legmagasabb osztály mérkőzéseinek kezdési időpontjait, így az eredetileg tervezettnél két órával korábban kezdődött a két fővárosi klub 200. élvonalbeli bajnokija.

A hazaiak negyedóra után kerültek előnybe: Zuigéber Ákos középről pontosan emelt az MTK-védelem mögé a bal oldalra, az érkező Szamosi Ádám pedig négy méterről ballal a léc alá bombázta a labdát (1-0).

Néhány perccel később Deian Boldor fejesénél is közel állt a gólhoz a házigazda, de a 44. percben Somogyi Ádám révén valóban újra betalált, a középpályás 26 méterről vágta a labdát a kapu jobb oldalába (2-0).

Mielőtt azonban a kispestiek elhitték volna, hogy máris eldőlt a mérkőzés, Jurek Gábor a ráadásban szépített (2-1).

Pontmentés a hajrában

Sőt nem sokkal a szünetet követően egyenlített is, mégpedig a korábbi Honvéd-nevelés, Kerezsi Zalán nyolcméteres lövését követően (2-2).

A kék-fehérek csatára a múlt heti duplájával együtt máris három találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát.

Mindeközben Baki Ákos közeli lövése után Demjén Patrik védett nagyot, a másik oldalon pedig a csereként pályára lépő Klausz Milán fejelt öt méterről a jobb kapufa mellé. A Honvéd próbálkozott ugyan, hogy újra előnybe kerüljön, de a védelme fellazult, így pedig a vendégek veszélyes kontratámadásokat vezethettek.

Úgy tűnt azonban, hogy egy tizenegyesgól dönt a hazaiak javára, mivel a 87. percben a kapujából kivetődő Demjén buktatta Kántor Kevint a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Csontos Dominik a bal alsó sarokba lőtt (3-2).

A kétgólos hátrányát ledolgozó MTK nem adta fel, és az utolsó támadása végén újra egyenlített. Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott, Bognár István pedig 17 méterről szabadrúgást végezhetett el. A középre, a léc alá tartó labdát Tomás Tujvel könnyen megfoghatta volna, de a kesztyűjéről a kapu bal oldalába pattant, középkezdésre pedig már nem maradt idő (3-3).

NB I, 2. forduló

Kispest-Honvéd FC – MTK Budapest 3-3 (2-1)
Bozsik Aréna, 2891 néző
v.: Katona
Kispest-Honvéd: Tujvel – Pauljevic (Kállai, 56.), Baki, Boldor (Pekár, 79.), Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigéber (Pinte, 69.), Somogyi T., Szamosi (Medgyes, 69.) – Alic (Kántor, 79.)
MTK Budapest: Demjén – Varju (Armalas, a szünetben), Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Klausz, 64.), Hinora (Komáromi, 27.), László (Bognár I., a szünetben) – Kerezsi (Zsóri, 82.)
gól: Szamosi (15.), Somogyi Á. (44.), Csontos (87., 11-esből), illetve Jurek (45+2.), Kerezsi (53.), Bognár I. (96.)
sárga lap: Kállai (66.), illetve Jurek (34.), Komáromi (74.)
piros lap: Baki (94.)

Kapcsolódó
A szombati Honvéd–MTK időpontját is érinti a rendkívüli időjárás
Az MLSZ módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait az energiamegtakarítás érdekében.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Feladták rá az utolsó kenetet, mégis túlélte a túlélhetetlent

Friss

Népszerű

Összes
Riport a Második Esély Sportegyesületről Budapesten, amely nehéz sorsú gyermekek és fiataloknak tart fociedzéseket.
„Van, aki előbb jutott el Mexikóba, mint a Balatonhoz” – így adhat a foci valóban egy második esélyt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik