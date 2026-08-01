Kétgólos hátrányról felállva, a 96. percben mentett pontot az MTK a Honvéd otthonában

A rendkívüli időjárási helyzet, illetve az energiaellátási nehézségek miatt a magyar szövetség szombat reggel módosította a három legmagasabb osztály mérkőzéseinek kezdési időpontjait, így az eredetileg tervezettnél két órával korábban kezdődött a két fővárosi klub 200. élvonalbeli bajnokija.

A hazaiak negyedóra után kerültek előnybe: Zuigéber Ákos középről pontosan emelt az MTK-védelem mögé a bal oldalra, az érkező Szamosi Ádám pedig négy méterről ballal a léc alá bombázta a labdát (1-0).

Néhány perccel később Deian Boldor fejesénél is közel állt a gólhoz a házigazda, de a 44. percben Somogyi Ádám révén valóban újra betalált, a középpályás 26 méterről vágta a labdát a kapu jobb oldalába (2-0).

Mielőtt azonban a kispestiek elhitték volna, hogy máris eldőlt a mérkőzés, Jurek Gábor a ráadásban szépített (2-1).

Pontmentés a hajrában

Sőt nem sokkal a szünetet követően egyenlített is, mégpedig a korábbi Honvéd-nevelés, Kerezsi Zalán nyolcméteres lövését követően (2-2).

A kék-fehérek csatára a múlt heti duplájával együtt máris három találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát.

Mindeközben Baki Ákos közeli lövése után Demjén Patrik védett nagyot, a másik oldalon pedig a csereként pályára lépő Klausz Milán fejelt öt méterről a jobb kapufa mellé. A Honvéd próbálkozott ugyan, hogy újra előnybe kerüljön, de a védelme fellazult, így pedig a vendégek veszélyes kontratámadásokat vezethettek.

Úgy tűnt azonban, hogy egy tizenegyesgól dönt a hazaiak javára, mivel a 87. percben a kapujából kivetődő Demjén buktatta Kántor Kevint a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Csontos Dominik a bal alsó sarokba lőtt (3-2).

A kétgólos hátrányát ledolgozó MTK nem adta fel, és az utolsó támadása végén újra egyenlített. Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott, Bognár István pedig 17 méterről szabadrúgást végezhetett el. A középre, a léc alá tartó labdát Tomás Tujvel könnyen megfoghatta volna, de a kesztyűjéről a kapu bal oldalába pattant, középkezdésre pedig már nem maradt idő (3-3).

NB I, 2. forduló Kispest-Honvéd FC – MTK Budapest 3-3 (2-1)

Bozsik Aréna, 2891 néző

v.: Katona

Kispest-Honvéd: Tujvel – Pauljevic (Kállai, 56.), Baki, Boldor (Pekár, 79.), Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigéber (Pinte, 69.), Somogyi T., Szamosi (Medgyes, 69.) – Alic (Kántor, 79.)

MTK Budapest: Demjén – Varju (Armalas, a szünetben), Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Klausz, 64.), Hinora (Komáromi, 27.), László (Bognár I., a szünetben) – Kerezsi (Zsóri, 82.)

gól: Szamosi (15.), Somogyi Á. (44.), Csontos (87., 11-esből), illetve Jurek (45+2.), Kerezsi (53.), Bognár I. (96.)

sárga lap: Kállai (66.), illetve Jurek (34.), Komáromi (74.)

piros lap: Baki (94.)