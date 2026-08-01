a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. augusztus 1.

mti
24.hu
2026. 08. 01. 21:24
mti

Itt a rendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról

Magyar Péter: Már hétvégén leállhat a paksi erőmű, és újra termelhet a Dunamenti Erőmű

Milliókat buknak az utasok az 50 forintos palackokon Ferihegyen – utánajártunk, mi lehet a megoldás

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