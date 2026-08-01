A nap legfontosabb hírei – 2026. augusztus 1.

Itt a rendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról
Magyar Péter: Már hétvégén leállhat a paksi erőmű, és újra termelhet a Dunamenti Erőmű
Milliókat buknak az utasok az 50 forintos palackokon Ferihegyen – utánajártunk, mi lehet a megoldás
„Nem megy tovább az élet két gyerekkel, ha a kutyáid meghalnak” – rávilágít az állatkínzásos esetek kezelésére a vácszentlászlói kettős mérgezés
A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai
Kivételes játékintelligencia mellé elpocsékolt tehetségek és széthúzást erősítő városállami identitás – így került óriási válságba az olasz futball
Budai Gyula bejelentette távozási szándékát a Fidesz-frakció vezetőjének