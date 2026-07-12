Argentína olyat tett, amit még egyik válogatott sem volt képes a világbajnokságokon

Az argentin csapat ugyanis az első válogatott a vb-történelemben, amely 12 egymást követő mérkőzésen legalább két gólt szerez. A svájciak elleni sikert annyi árnyalja csak, hogy a rendes játékidő 1-1-gyel zárult. A korábbi csúcsot Uruguay tartotta, amely 1930 és 1954 között 11 meccsen talált be legalább kétszer.

Argentina are the first side in World Cup history to score 2+ goals in 12 consecutive games at the tournament. They break Uruguay’s record of 11 matches between 1930 and 1954. 🤯 pic.twitter.com/WgSCeWzbcB — Squawka (@Squawka) July 12, 2026

Argentína az elődöntőben Angliával találkozik majd, a másik ágon Franciaország Spanyolország ellen dönti el, ki jut majd a fináléba.