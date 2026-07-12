2026-os fifa-világbajnokságargentin válogatottfocifoci vb 2026
Foci foci vb 2026

Argentína olyat tett, amit még egyik válogatott sem volt képes a világbajnokságokon

Az argentin válogatott gólöröm Svájc ellen.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Az argentin válogatott gólöröme Svájc ellen.
24.hu
2026. 07. 12. 16:13
Az argentin válogatott gólöröm Svájc ellen.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Az argentin válogatott gólöröme Svájc ellen.
Az argentin labdarúgó-válogatott vasárnap hajnalban 3-1-re legyőzte hosszabbítást követően Svájcot a világbajnokság negyeddöntőjében. Ezzel történelmet írt.

Az argentin csapat ugyanis az első válogatott a vb-történelemben, amely 12 egymást követő mérkőzésen legalább két gólt szerez. A svájciak elleni sikert annyi árnyalja csak, hogy a rendes játékidő 1-1-gyel zárult. A korábbi csúcsot Uruguay tartotta, amely 1930 és 1954 között 11 meccsen talált be legalább kétszer.

Argentína az elődöntőben Angliával találkozik majd, a másik ágon Franciaország Spanyolország ellen dönti el, ki jut majd a fináléba.

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