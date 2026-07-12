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Az angoloknak megítélték húsz évvel korábban a vébén, amit a norvégoknak nem

Paul Robinson 2006-ban a Paraguay elleni kirúgásánál.
Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
Paul Robinson 2006-ban a Paraguay elleni kirúgásánál.
24.hu
2026. 07. 12. 17:20
Paul Robinson 2006-ban a Paraguay elleni kirúgásánál.
Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
Paul Robinson 2006-ban a Paraguay elleni kirúgásánál.
A norvég válogatott tagjai hevesen reklamáltak, miután az első félidőben Örjan Nyland kirúgása eltalálta a közvetítéshez használt kamerák egyikének kábelét. A skandinávok hiába reklamáltak, a VAR nem vizsgálta meg az esetet, így Jude Bellingham gólja érvényben maradt.

A vonatkozó szabály külső beavatkozások kapcsán így szól: A játékot csak akkor kell megállítani (és labdaejtéssel újraindítani), ha az zavarja a játékmenetet, kivéve, ha a labda a kapuba tart, és a zavaró tényező nem akadályozza meg a védekező játékost a labda megérintésében.

Számos szurkoló felhánytorgatta, hogy pontosan ez meg is történt 2006-ban éppen Angliával. Az akkori világbajnokságon Parguay ellen Paul Robinson akkorát bikázott a labdába, hogy a pálya fölött lógó hatalmas kivetítőt eltalálta. Ebben az esetben megfelelő döntés született.

A FIFA közleményt adott ki

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a labdákban található szenzor nem jelezte, hogy a labda bármihez is hozzáért volna a levegőben, és erről egy videót is közzétettek. A VAR-szoba ezért nem avatkozott közbe.

Bellingham a kétszer tizenötperces hosszabbításban újra betalált, így az ő duplájával nyert 2-1-re Anglia, és készülhet az Argentína elleni vb-elődöntőre.

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