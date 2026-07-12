Az angoloknak megítélték húsz évvel korábban a vébén, amit a norvégoknak nem

A vonatkozó szabály külső beavatkozások kapcsán így szól: A játékot csak akkor kell megállítani (és labdaejtéssel újraindítani), ha az zavarja a játékmenetet, kivéve, ha a labda a kapuba tart, és a zavaró tényező nem akadályozza meg a védekező játékost a labda megérintésében.

Számos szurkoló felhánytorgatta, hogy pontosan ez meg is történt 2006-ban éppen Angliával. Az akkori világbajnokságon Parguay ellen Paul Robinson akkorát bikázott a labdába, hogy a pálya fölött lógó hatalmas kivetítőt eltalálta. Ebben az esetben megfelelő döntés született.

A FIFA közleményt adott ki

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a labdákban található szenzor nem jelezte, hogy a labda bármihez is hozzáért volna a levegőben, és erről egy videót is közzétettek. A VAR-szoba ezért nem avatkozott közbe.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the ‘heartbeat of the ball’ when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Bellingham a kétszer tizenötperces hosszabbításban újra betalált, így az ő duplájával nyert 2-1-re Anglia, és készülhet az Argentína elleni vb-elődöntőre.