Európába is eljuthat a Xiaomi hátsó kijelzővel is rendelkező csúcstelefonja

Európába (így hazánkba) is eljuthat az idén őszre várt Xiaomi 18 Pro Max okostelefon, aminek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy a hátlapi kamerasziget egyben extra kijelzőként is funkcionál – írja a Mobilaréna.

Hivatalos bejelentés ugyan még nincs, hiszen a Xiaomi 18 termékcsalád kínai leleplezése csak valamikor szeptemberben várható, ugyanakkor a közösségi médiába már kiszivárogtak olyan EEC (Eurázsiai Gazdasági Bizottság) tanúsítványok, amelyek arra engednek következtetni, hogy immár nemcsak a Xiaomi 18 és Xiaomi 18 Ultra lesz elérhető a régiónkban, de a különleges Xiaomi 18 Pro Max modell is.

A telefon elődje, a Xiaomi 17 Pro Max csak Kínában került forgalomba, amit sokan csalódásként éltek meg, hiszen a négy készüléket számláló Xiaomi 17 szérián belül csak a Pro modellek (a 17 Pro és a 17 Pro Max) kapták meg az egyedi megoldásnak számító hátlapi kijelzőt, Európában pedig csak az ilyen extrával nem rendelkező Xiaomi 17 és Xiaomi 17 Ultra variánsok kerültek hivatalos kereskedelmi forgalomba.

Hogyan vegyünk jó okostelefont?

Új telefonok bejelentésekor a cikkeink sokszor tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára ugyan teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP67-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, wifi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való.

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