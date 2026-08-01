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Európába is eljuthat a Xiaomi hátsó kijelzővel is rendelkező csúcstelefonja

Xiaomi
Xiaomi 17 Pro Max, ami csak Kínában került kereskedelmi forgalomba.
admin Birkás Péter
2026. 08. 01. 14:32
Xiaomi
Xiaomi 17 Pro Max, ami csak Kínában került kereskedelmi forgalomba.
A jelek arra utalnak, hogy a Xiaomi 18 szériából már nemcsak az alap és az Ultra variáns, de a Pro Max modell is eljuthat Európába.

Európába (így hazánkba) is eljuthat az idén őszre várt Xiaomi 18 Pro Max okostelefon, aminek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy a hátlapi kamerasziget egyben extra kijelzőként is funkcionál – írja a Mobilaréna.

Hivatalos bejelentés ugyan még nincs, hiszen a Xiaomi 18 termékcsalád kínai leleplezése csak valamikor szeptemberben várható, ugyanakkor a közösségi médiába már kiszivárogtak olyan EEC (Eurázsiai Gazdasági Bizottság) tanúsítványok, amelyek arra engednek következtetni, hogy immár nemcsak a Xiaomi 18 és Xiaomi 18 Ultra lesz elérhető a régiónkban, de a különleges Xiaomi 18 Pro Max modell is.

A telefon elődje, a Xiaomi 17 Pro Max csak Kínában került forgalomba, amit sokan csalódásként éltek meg, hiszen a négy készüléket számláló Xiaomi 17 szérián belül csak a Pro modellek (a 17 Pro és a 17 Pro Max) kapták meg az egyedi megoldásnak számító hátlapi kijelzőt, Európában pedig csak az ilyen extrával nem rendelkező Xiaomi 17 és Xiaomi 17 Ultra variánsok kerültek hivatalos kereskedelmi forgalomba.

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Xiaomi Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro és Xiaomi 17 Pro Max okostelefonok

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Új telefonok bejelentésekor a cikkeink sokszor tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára ugyan teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP67-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, wifi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való.

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