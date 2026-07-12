Argentína szövetségi kapitánya az angolok elleni vb-elődöntőről: Ez is csak egy futballmeccs

A két csapat összesen ötször mérkőzött meg egymással a világbajnokságokon, utoljára 2002-ben a csoportkörben találkoztak, akkor David Beckham büntetője döntött. Legtöbbeknek persze Diego Maradona kézzel beütött gólja villan be 1986-ból, de az angolok 1966-os vb-győztes csapata is 1-0-ra nyert.

A két nemzetnek tehát színes történelme van világbajnokságokról, Lionel Scaloni szövetségi kapitány azonban lehűtötte a kedélyeket a Svájc elleni győzelmet követően.

„Amit ez a csapat elért, az történelmi, még ha játszhattunk is volna jobban. Újra elődöntősök vagyunk, ami kiváltságos pozíció a labdarúgásban, nem könnyű ide eljutni. Boldogok és izgtottak vagyunk, utolsó izzadságcseppig küzdeni fogunk, hogy eljussunk a végéig” – mondta Scaloni.

Az üzenetem egyértelmű, ez is csak egy futballmeccs. Ennyit mondhatok. Nagyon kemény ellenfelünk lesz, kiváló edzőjük van, de ez is csak egy futballmeccs.

Az Anglia-Argentína mérkőzésre július 15-én kerül sor, a döntőben Spanyolország, vagy Franciaország lesz az ellenfél.