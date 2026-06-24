Ronaldo megérkezett, nem fogtak kezet a nemi erőszakkal vádolt focistával, horvát siker Modric 200. meccsén – ez történt a vb 13. játéknapján

Potyogtak a gólok a Portugália-Üzbegisztán meccsen, Cristiano Ronaldo például duplázott, és ezzel a hatodik vébéjén is feliratkozott a góllövők közé. A 13. játéknap másik három találkozóján ellenben góliszony volt, a horvátok és a kolumbiaiak szűken nyertek, Anglia viszont közel 79 százalékos labdabirtoklással sem bírta feltörni a ghánai reteszt. Összefoglaló.

Ajánlott videó