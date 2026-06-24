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Foci foci vb 2026

Ronaldo megérkezett, nem fogtak kezet a nemi erőszakkal vádolt focistával, horvát siker Modric 200. meccsén – ez történt a vb 13. játéknapján

foci vb 2026 13. játéknap összefoglaló
Cole Burston / AFP
Modricot a levegőbe dobálták a társak a Panama elleni siker után.
admin Dajka Balázs
2026. 06. 24. 07:03
foci vb 2026 13. játéknap összefoglaló
Cole Burston / AFP
Modricot a levegőbe dobálták a társak a Panama elleni siker után.
Potyogtak a gólok a Portugália-Üzbegisztán meccsen, Cristiano Ronaldo például duplázott, és ezzel a hatodik vébéjén is feliratkozott a góllövők közé. A 13. játéknap másik három találkozóján ellenben góliszony volt, a horvátok és a kolumbiaiak szűken nyertek, Anglia viszont közel 79 százalékos labdabirtoklással sem bírta feltörni a ghánai reteszt. Összefoglaló.

Ez történt a mérkőzéseken:

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