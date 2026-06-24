Ronaldo megérkezett, nem fogtak kezet a nemi erőszakkal vádolt focistával, horvát siker Modric 200. meccsén – ez történt a vb 13. játéknapján

Ez történt a mérkőzéseken:
- Portugália 5-0-ra elgázolta Üzbegisztánt, és megérkezett a vébére Cristiano Ronaldo, aki az első játékos lett, aki a hatodik világbajnokságán is gólt szerzett. Amikor a meccs után CR-t Lionel Messiről kérdezték, azt válaszolta, nem érdekli az argentin zseni.
- Anglia nem bírt Ghánával, és még örülhet is a 0-0-nak, mert megúszott egy egyértelműnek tűnő tizenegyest. A meccs után az angolok negatív rekordja mellett egy elmaradt kézfogás is beszédtémát szolgáltatott.
- Horvátország győzelemmel köszöntötte a 200. válogatott meccsét játszó Luka Modricot, a Panama ellen siker hőse a csereként beállt Ante Budimir lett.
- Kolumbia sokáig nem bírt a Kongói DK ihletett formában védő kapusával, Lionel Mpasival, ám végül Daniel Munoz megpattanó lövésével összejött a dél-amerikai győzelem.
Hírek a világbajnokságról:
- Didier Deschamps édesanyja halála miatt elhagyja a francia csapatot.
- A FIFA megváltoztatna egy fontos szabályt az egyenes kieséses szakasz előtt.
- Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke adja át a világbajnoknak a trófeát a július 19-ei döntő után.
- A fekete játékosok nem koncentrálnak eléggé, mondta a szakkommentátor, majd bocsánatot kért.
- El kellett volna venni Messi vb-rekordot jelentő gólját?
- Önnek is feltűnt, hogy szinte mindenki rózsaszín stoplist hord a vébén? Elmondjuk, miért!
- Első a család! Vagy a vb? Nem csak a műsorvezetőnő kritizálta a hazautazó belga játékost.
Eddig ez a cserék vébéje
- De mi köze lehet mindehhez a FIFA szabálymódosításainak?