Kolumbia egykapuzott a Kongói DK ellen, végül egy megpattanó góllal jutott tovább

Kolumbia hatalmas elánnál kezdte a mecset, a jobbhátvéd Munoz hat perc alatt akár két gólig is juthatott volna, de előbb pár méterről nem találta el a kaput, majd hiába fejelt a hálóba a kapus védése után, les miatt ezt elvette a bíró.

Mpasi a csapatát meccsben tartotta, a kolumbiai klasszisokat pedig bosszantotta védéseivel, James Rodríguez és Luis Díaz is megszerezhette volna a vezetést, de a kapus ihletett formában kezdte a meccset.

Kolumbia ötször találta el a kaput az első húsz percben, ami rekordnak számít az idei tornán.

Az ivószünet kissé megtörte a dél-amerikai csapat lendületét, de a félidei statisztika tökéletesen visszaadta, hogy egyirányú forgalom zajlott a pályán: 14 kolumbiai próbálkozásra 2 kongói jutott, de a kaput csak az esélyesebb társulat találta el (6-0).

A végig nagyon aktív Munoz törte fel a Kongói DK védelmét

Díaz újabb nagy ziccerénél ismét Mpasi volt a hős, de a 76. percben már nem volt visszaút, Munoz lövése Kapuadi lábát érintve vágódott a rövidbe. A kolumbiaiak kapusa, Vargas akár egész meccsen keresztrejtvényt fejthetett volna, de a 90. percben hozzá kellett tennie a magáét a győzelemhez, mert Mbuku 16-oson kívüli lökete befért volna.

A 6 pontos Kolumbia már biztosan továbbjutó, a csoportelsőséget pedig Portugália ellen biztosíthatja be. A Kongói DK számára pedig adott a feladat: nyerni kell az üzbégek ellen, és akor nem kell matekozni, mert 4 ponttal szinte biztosan tovább lehet kerülni a legjobb 32 közé.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.