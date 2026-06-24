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Foci foci vb 2026

Kolumbia egykapuzott a Kongói DK ellen, végül egy megpattanó góllal jutott tovább

foci vb 2026 kolumbia kongói dk daniel munoz
Ulises RUIZ / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 24. 06:21
foci vb 2026 kolumbia kongói dk daniel munoz
Ulises RUIZ / AFP
A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.

Kolumbia hatalmas elánnál kezdte a mecset, a jobbhátvéd Munoz hat perc alatt akár két gólig is juthatott volna, de előbb pár méterről nem találta el a kaput, majd hiába fejelt a hálóba a kapus védése után, les miatt ezt elvette a bíró.

Mpasi a csapatát meccsben tartotta, a kolumbiai klasszisokat pedig bosszantotta védéseivel, James Rodríguez és Luis Díaz is megszerezhette volna a vezetést, de a kapus ihletett formában kezdte a meccset.

Kolumbia ötször találta el a kaput az első húsz percben, ami rekordnak számít az idei tornán.

Az ivószünet kissé megtörte a dél-amerikai csapat lendületét, de a félidei statisztika tökéletesen visszaadta, hogy egyirányú forgalom zajlott a pályán: 14 kolumbiai próbálkozásra 2 kongói jutott, de a kaput csak az esélyesebb társulat találta el (6-0).

A végig nagyon aktív Munoz törte fel a Kongói DK védelmét

Díaz újabb nagy ziccerénél ismét Mpasi volt a hős, de a 76. percben már nem volt visszaút, Munoz lövése Kapuadi lábát érintve vágódott a rövidbe. A kolumbiaiak kapusa, Vargas akár egész meccsen keresztrejtvényt fejthetett volna, de a 90. percben hozzá kellett tennie a magáét a győzelemhez, mert Mbuku 16-oson kívüli lökete befért volna.

A 6 pontos Kolumbia már biztosan továbbjutó, a csoportelsőséget pedig Portugália ellen biztosíthatja be. A Kongói DK számára pedig adott a feladat: nyerni kell az üzbégek ellen, és akor nem kell matekozni, mert 4 ponttal szinte biztosan tovább lehet kerülni a legjobb 32 közé.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.

Jún. 24. Június 24. 04:00
GUADALAJARA Estadio Akron
COL Kolumbia
1:0
COD Kongói DK
K CSOPORT
közvetítés
Ngal'ayel Mukau
Mukau
45
Noah Sadiki
Sadiki
45
Jhon Lucumi
J. Lucumi
56
Cedric Bakambu
Bakambu
56
Simon Banza
Banza
56
Luis Suarez
Suarez
57
Jhon Cordoba
Cordoba
57
James Rodriguez
James
57
Juan Quintero
Quintero
57
Arthur Masuaku
Masuaku
71
Joris Kayembe
J. Kayembe
71
Edo Kayembe
Kayembe
71
Charles Pickel
Pickel
71
Daniel Munoz
D. Muñoz
75
Jhon Arias
J. Arias
76
Richard Rios
Richard Rios
76
Samuel Moutoussamy
Moutoussamy
81
Nathanael Mbuku
Mbuku
81
Charles Pickel
Pickel
92
Jefferson Lerma
J. Lerma
93
4-2-3-1
5-3-2
Camilo Andres Vargas Gil C. Vargas 12
Daniel Munoz Mejia D. Muñoz 2
Davinson Sanchez Mina Sanchez 23
Jhon Janer Lucumi Bonilla J. Lucumi 3
Johan Andres Mojica Palacio J. Mojica 17
Gustavo Adolfo Puerta Molano Puerta 14
Jefferson Andres Lerma Solis J. Lerma 16
Jhon Adolfo Arias Andrade J. Arias 11
James David Rodriguez Rubio James 10
Luis Javier Suarez Charris Suarez 25
Luis Fernando Diaz Marulanda Luis Diaz 7
Lionel Nzau Mpasi Mpasi 1
Aaron Wan-Bissaka Wan Bissaka 2
Chancel Mbemba Mangulu Mbemba 22
Axel Tuanzebe Tuanzebe 4
Steve Nkanu Kapuadi Kapuadi 3
Arthur Masuaku Masuaku 26
Ngal'ayel Mukau Mukau 6
Samuel Moutoussamy Moutoussamy 8
Edo Kayembe Kayembe 25
Yoane Wissa Wissa 20
Cedric Bakambu Bakambu 17
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