Ha nincs a hidratációs szünet, lehet hogy Svájc nem gálázik a bosnyákok ellen

A csoportkör második fordulójában Svájc 4–1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát a vébén, ezzel a B csoport élére ugrott (azóta a Katarnak hatot lövő Kanada már előzött), és nagy lépést tett az egyenes kieséses szakaszba jutás felé. Bár az eredmény alapján úgy tűnhet, Svájc kiütötte a bosnyákokat, a mérkőzés első góljára egészen a 74. percig kellett várni: Johan Manzambi juttatta vezetéshez Svájcot. A Freiburg támadója nem sokkal korábban állt be Ruben Vargasszal együtt, aki a svájciak második gólját lőtte a hajrában. Mindkét játékos a második félidei hidratációs szünet végeztével állt be.

Az már most biztosra vehető, hogy az amerikai vébé „vuvuzelája” a kérlelhetetlenül elrendelt ivószünet lesz: az egész tornának azon apró, korábban sehol nem látott részlete, ami évek múltán is beugrik majd mindenkinek a 2026-os vébéről. A hidratációs szünetet a nyitómeccs óta rengeteg kritika éri, leginkább azért, mert szakadó esőben, hűvösebb időben is megszakítják vele a játékot minden félidőben. Sokak szerint a célja a dolognak nem is a játékosok hidratálása, hanem az, hogy az amerikai tévétársaságok a meccs közben is el tudjanak menni reklámra.

Ebben az ellenséges közhangulatban állt elő a svájciak szövetségi kapitánya, Murat Yakin azzal, hogy a kényszerleállást taktikai fegyverként vetette be, amivel végül meg is nyerte a meccset.

Nagyon türelmesnek kellett lennünk, és a játékban kellett maradnunk. Fontos volt, hogy a második hidratációs szünet után változtassunk néhány dolgon. Korábban is lebonyolíthattuk volna a cseréket, de akkor az ellenfélnek lett volna lehetősége reagálni. Ezért vártam meg a hidratációs szünetet, és ez volt a helyes döntés

– jelentette ki a FotMob szemléje szint a svájci szövetségi kapitány a meccs után. Yakin kiemelte, hogy direkt gyors játékosokat küldött be a hajrára, akik ki tudták használni, hogy a fáradó ellenfél védekezésén egyre több rés keletkezett.

Korábban egyébként Belgium szövetségi kapitánya is ejtett el hasonló mondatokat, igaz, nem egy konkrét, meccset befolyásoló történéssel kapcsolatban. Csupán azt jelentette ki, hogy ezek a játékmegszakítások számára sokkal inkább taktikai szünetek, így ő örül annak, hogy bevezették őket a világbajnokságra.