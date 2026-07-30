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Belföld

Szijjártóék úgy költöttek el 104 milliót magánrepülőre, hogy fel sem szálltak vele, külföldi VIP-várókra is tízmilliók mentek

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 30. 07:26
Szajki Bálint / 24.hu

2021-től a kormányváltásig összesen 66 alkalommal fordult meg Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete külföldi VIP-várókban a repülős utak során, a különböző szolgáltatások pedig összesen több mint 51 millió forintba kerültek – írja a hvg.hu a Külügyminisztériumtól kikért adatok alapján.

Mint írják, a legtöbbet akkor fogyasztotta a magyar külügyminiszter és kísérete, amikor 2021 júliusában Oroszországba látogattak: az ottani VIP-váróban keletkezett számla ugyanis több mint 11 millió forint volt, a delegációban akkor mindössze 15-en voltak. A vizsgált években több esetben is milliókat költöttek a várók különböző szolgáltatásaiért, az egy főre jutó számla pedig 60–100 ezer forint körül alakult.

Ezenkívül állami pénzből biztosították Szijjártó Péter VIP-életérzését 2022 szeptemberében is, amikor a magyar külügyminiszter és delegációja több napra az Egyesült Államokba utazott. A repüléshez a Honvédelmi Minisztérium biztosította a különgépet, majd Szijjártó Péter nevére egy 990 ezer forint értékű számlát számoltak el – miközben a miniszteren kívül 12 tagú delegáció összes VIP-költsége 509 ezer forint volt.

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban már azt is elárulta, hogy Szijjártónak 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal béreltek magángépet a hivatali útjaihoz, ezért pedig 4,8 milliárd forintot kellett fizetni állami pénzből.

Szergej Lavrov jóbarátja nemcsak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Sőt, még Bécsből sem akart csak úgy hazavonatozni, mert onnan is luxusgéppel repült haza

– mondta korábban Velkey. Az RTL Híradó közben szerdán arról számolt be, hogy a katari foci-vb idején egyetlen éjszakára 6,5 millió forintért béreltek szállást a volt külügyminiszternek.

Szijjártó Péter egyébként saját magának adott engedélyt ezekre az utakra, a Fidesz-kormány rendeletei ugyanis ezt lehetővé tették.

A különgépek esetében ugyanakkor a cikk szerint figyelemre méltó az a tétel is, amely az igénybe nem vett szolgáltatásokra ment el. A Külügyminisztérium kimutatása szerint ugyanis az elmúlt években több esetben is előfordulhatott, hogy ugyan kifizették a különgépre szánt összeget, de magát a repülőt nem vették igénybe.

Idén az év első három hónapjában összesen 255 millió forintot fordítottak különgépre, de ebből 104 millió forint teljesen kárba veszett, végül ugyanis nem használták a repülőt – legalábbis a kimutatás szerint.

Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy visszaadja parlamenti képviselői mandátumát, mivel a BYD felkérte, hogy legyen a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője.

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Velkey György László osztotta meg az adatokat.
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