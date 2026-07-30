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Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 30. 07:02
GETTY IMAGES

2026. július 30., csütörtök

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Új ütemhez érkezik a Déli Körvasút fejlesztése: július 30-án, augusztus 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án éjszakánként a munkálatok miatt egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között.

BKK

  • H5-ös HÉV helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont M és a Kaszásdülő között is pótlóbusz közlekedik.

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
  • Késő estére 20 és 30 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Judit
  • Xénia

Deviza középárfolyam:

  • EUR 361,35
  • USD 317,06
  • CHF 387,08
  • GBP 421,88

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