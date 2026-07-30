Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 30., csütörtök
Friss hírek
- Magyar Péter: Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe, energiakorlátozás jöhet.
- 540 millió podcastokra, 270 millió öt könyvre – így költötték Láncziék a közpénzt a Balásy-cégeknél.
- Egyetlen éjszakára 6,5 millió fizettek ki Szijjártó Péternek egy katari luxusszállodába.
- Újabb személycserékről döntött a kormány, Forsthoffer Ágnes kitüntetést adományozott.
- Amerika újra Iránt bombázza. Donald Trump elnök a támadást úgy kommentálta: „most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk”.
- Találkozott Zelenszkij és Tusk a kapcsolatok rendezése céljából.
- „A világbajnokság nem lehet eladó, a FIFA elnökének befektetése” – Infantino ellen fordultak az európai ligák.
- „Az én időm lejárt” – Neymar megerősítette, hogy visszavonult a válogatottságtól.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Új ütemhez érkezik a Déli Körvasút fejlesztése: július 30-án, augusztus 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án éjszakánként a munkálatok miatt egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között.
BKK
- A H5-ös HÉV helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont M és a Kaszásdülő között is pótlóbusz közlekedik.
Mai időjárás:
- Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
- Késő estére 20 és 30 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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