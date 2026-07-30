Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, kilenc megyére adtak ki riasztást

Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, az északkeleti tájak kivételével már nagy területen 25 fok felett, sőt az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben, és a Dél-Alföldön már több helyen 27 fok felett alakulhat a napi átlaghőmérséklet – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli, délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések.

A hőmérséklet délután 32 és 37 fok, késő este többnyire 20, 30 fok között alakul.

A HungaroMet a középhőmérséklet miatt másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtott ki kilenc megyére.

Köztük:

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Veszprém,

Fejér,

Bács-Kiskun,

Vas,

Tolna,

Pest

és Csongrád-Csanád megyére.

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével a többi megyében 25 fok felett várható a középhőmérséklet, így ott elsőfokú, sárga figyelmeztetés van érvényben.

A hőség miatt életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig.

Mint írják, a több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.