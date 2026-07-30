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Csökkentik a paksi 2-es blokk termelését az alacsony vízállás miatt

paksi atomerőmű
Mohos Márton / 24.hu
A Paksi Atomerőmű 2024. augusztus 6-án
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 30. 07:28
paksi atomerőmű
Mohos Márton / 24.hu
A Paksi Atomerőmű 2024. augusztus 6-án
A Duna további apadása miatt a Paksi Atomerőmű csütörtök reggeltől 50 százalékkal csökkenti a 2-es blokk teljesítményét.

Az MVM Paksi Atomerőmű tájékoztatása szerint az elmúlt órákban tovább apadt a Duna, ezért július 30-án reggel 7 órától a 2-es blokk teljesítményét 50 százalékkal mérsékelték.

A társaság közölte: Paksnál a vízállás már mínusz 121 centiméter, ezért a korábbi korlátozások mellett újabb intézkedés vált szükségessé. A szakemberek folyamatosan figyelik a folyó vízhozamát és hőmérsékletét, a további döntéseket pedig ezek alapján hozzák meg.

Már korábban is beavatkoztak

A rendkívüli helyzet nem előzmény nélküli. Szerdán a Duna addig soha nem mért negatív vízállást ért el a paksi szakaszon, ezért szerdán a hatósági és üzemeltetési szabályoknak megfelelően leállították az atomerőmű 3-as blokkját.

A kormány hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott, tervezett beavatkozásról van szó.

Készenlétben a vízügy

A vízügyi szervek közben rendkívüli készültséget rendeltek el a térségben. Négy szivattyús úszóművet és két úszódarut helyeztek készenlétbe a Duna paksi szakaszán.

Szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, de 55 szakember folyamatos ügyeletben áll arra az esetre, ha az extrém alacsony vízállás veszélyeztetné az atomerőmű hűtővízellátását.

Hőség és aszály súlyosbítja a helyzetet

A rekordalacsony vízállás hátterében az elhúzódó aszály és az országot érő hőhullám áll. A következő napokra ismét harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, miközben a folyók vízszintje országszerte rendkívül alacsony.

Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az ország villamosenergia-ellátása továbbra sincs veszélyben, ugyanakkor szükség esetén egyes nagyfogyasztóknál átmeneti fogyasztáscsökkentést is elrendelhetnek. A lakosságot energiatakarékosságra és a fogyasztás áttervezésére kérik.

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