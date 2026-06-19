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Váratlan mellékhatás: a vb-létszámemelés visszaadta a felfedezés varázsát

Vozinha, a zöld-foki válogatott kapusa már az első fordulóban hőssé vált.
Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images
Vozinha, a zöld-foki szigeteki válogatott kapusa már az első fordulóban hőssé vált.
admin Marosi Gergely
2026. 06. 19. 15:01
Vozinha, a zöld-foki válogatott kapusa már az első fordulóban hőssé vált.
Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images
Vozinha, a zöld-foki szigeteki válogatott kapusa már az első fordulóban hőssé vált.
Számos dologért kritizálhatjuk a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség döntését, mellyel 32-ről 48-ra emelte a férfi világbajnokság létszámát, de a „hígulás” – az eddig látottak alapján indokolt az idézőjel – egy érdekes mellékhatással járt. A legutóbbi tornán a játékosok mintegy nyolcvan százaléka a globális futballelitből – az öt topligából, az azokat követő öt legerősebb európai bajnokságból, valamint a hat legfontosabb, Európán kívüli pontvadászatból – érkezett, most viszont sokkal színesebb a kép. Ez pedig visszahozta a tornára a rácsodálkozás varázsát.

Kezdjük egy személyes vb-emlékkel: Claudio Caniggia úgy lett az egyik kedvenc csatárom az 1990-es világbajnokságon, hogy a tornáig jóformán azt sem tudtam, hogy létezik. Egy név volt a vb-magazinokban, egy csapat (Atalanta) szerepelt a neve mellett, de arra semmi és senki sem készített fel, hogy egy lobogó hajú jelenség lép a pályára, aki villámként hagyja faképnél a védőket (amíg azok fel nem rúgják), és kíméletlen lesipuskásként él az előtte kínálkozó lehetőségekkel a riválisok (Brazília, Olaszország) ellen, s akiről emiatt az argentinok egyik kedvenc, brazilhergelő szurkolói dala szól.

Caniggiát kevés magyar futballrajongó láthatta játszani a ’90-es vébéig. Nekem gyerekfejjel pláne nagy volt a rácsodálkozásom – nem hiszem, hogy bármikor a szemem elé került volna az Atalanta, a válogatottban sem igen találkozhattam vele –, de az idősebbek is így voltak vele. De ugyanúgy nagy felfedezés volt az olasz vb-hérosszá előlépő Salvatore Schillaci, a kameruni középpályás Cyrille Makanaky, a Kolumbiát csoportkörből továbbküldő Freddy Rincón vagy az angol David Platt. A világbajnokság tényleg ablakot nyitott a futballvilágra, mert a nemzetközi mérkőzés ritka volt a képernyőn: vb, Eb, barátságos válogatott találkozók, az európai kupák döntői, és esetleg (ha volt valakinél műholdvevő) pár meccs más bajnokságokból és egy kicsit nagyobb választék.

Négyévente rá lehetett csodálkozni a futballvilágra.

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