Két helyen eltört Luka Modric arccsontja a Juventus elleni bajnokin

Luka Modric lecserélése után.
Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images
2026. 04. 27. 16:21
Az AC Milan középpályása, Luka Modric kezdőként lépett pályára a Juventus elleni bajnokin, ám a 80. percben le kellett cserélni, miután ütközött Manuel Locatellivel.

Az már a mérkőzésen látszott, hogy komoly lehet a baj, mert Modric szeme alatt csúnyán bedagadt az arca. A Marca beszámolója szerint két helyen is eltört az arccsontja, amit horvát és olasz lapok is megerősítettek.

Modric számára ezzel befejeződött a klubszezon, de az is nagy talány, hogy a világbajnoki szereplését hogyan érinti ez a sérülés. A Sportske Novosti cikke szerint védőmaszkban pályára tud majd lépni a tornán. Mivel Modric 40 éves, vélhetően az utolsó vébéjére készül.

