Az újabb bíróbotrány árnyékában történelmi mélypontra került a két Serie A-óriás párharca

Nem ez az olasz futball legszebb időszaka, a válogatott sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, a klubcsapatok kizúgtak a nemzetközi kupákból és most itt az újabb botrány.

Gianluca Rocchit, a Serie A és a Serie B játékvezetői testületének elnökét büntetőeljárás alá vonták csalás gyanúja miatt, és csütörtökön meg kell jelennie a milánói bíróság előtt.

Rocchit azzal vádolják, hogy a 2024-2025-ös idényben az Udinese-Parma meccsen beavatkozott a VAR-szobában ülők munkájába egy tizenegyesgyanús eset vizsgálatánál, és hogy az Inter egyik bajnokijára olyan bírót küldött, aki kedvezőbb volt a milánói csapat számára.

Kínozni lehetett volna a rangadóval

A botrány árnyékában volt azért foci is, bár a Milan-Juventus rangadó közel állt a nézhetetlenhez. A Milan Saelemaekers révén kapufáig jutott, a Juve pedig szerzett egy lesgólt, és pár közepesen veszélyes lövéssel adott munkát Maignan kapusnak.

A két csapat legutóbbi öt bajnokijából ez volt a negyedik 0-0, és először fordult elő a Serie A-ban, hogy a két gigász mindkét egymás elleni meccse gól nélkül zárult az adott idényben.

Dimarco lett a bajnokság gólpasszkirálya

A listavezető Inter kétgólos előnyben volt a Torino ellen, de a hazaiak végül egy pontot megcsíptek. Az Inter mindkét gólját Dimarco készítette elő, aki ezzel 17 gólpassznál jár már az idei bajnokságban, ez Serie A-rekordnak számít, mióta az Opta a 2004-2005-ös idény óta vezeti a statisztikát.

