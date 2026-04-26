Az újabb bíróbotrány árnyékában történelmi mélypontra került a két Serie A-óriás párharca

Nem ez az olasz futball legszebb időszaka, a válogatott sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, a klubcsapatok kizúgtak a nemzetközi kupákból és most itt az újabb botrány.
Gianluca Rocchit, a Serie A és a Serie B játékvezetői testületének elnökét büntetőeljárás alá vonták csalás gyanúja miatt, és csütörtökön meg kell jelennie a milánói bíróság előtt.
Rocchit azzal vádolják, hogy a 2024-2025-ös idényben az Udinese-Parma meccsen beavatkozott a VAR-szobában ülők munkájába egy tizenegyesgyanús eset vizsgálatánál, és hogy az Inter egyik bajnokijára olyan bírót küldött, aki kedvezőbb volt a milánói csapat számára.
Kínozni lehetett volna a rangadóval
A botrány árnyékában volt azért foci is, bár a Milan-Juventus rangadó közel állt a nézhetetlenhez. A Milan Saelemaekers révén kapufáig jutott, a Juve pedig szerzett egy lesgólt, és pár közepesen veszélyes lövéssel adott munkát Maignan kapusnak.
A két csapat legutóbbi öt bajnokijából ez volt a negyedik 0-0, és először fordult elő a Serie A-ban, hogy a két gigász mindkét egymás elleni meccse gól nélkül zárult az adott idényben.
Dimarco lett a bajnokság gólpasszkirálya
A listavezető Inter kétgólos előnyben volt a Torino ellen, de a hazaiak végül egy pontot megcsíptek. Az Inter mindkét gólját Dimarco készítette elő, aki ezzel 17 gólpassznál jár már az idei bajnokságban, ez Serie A-rekordnak számít, mióta az Opta a 2004-2005-ös idény óta vezeti a statisztikát.
Serie A, 34. forduló:
AC Milan – Juventus 0-0
Fiorentina – Sassuolo 0-0
Genoa – Como 0-2 (0-1)
Torino – Internazionale 2-2 (0-1)
szombaton játszották:
Hellas Verona – Lecce 0-0
Parma – Pisa 1-0 (0-0)
Bologna – AS Roma 0-2 (0-2)
pénteken játszották:
Napoli – Cremonese 4-0 (3-0)
hétfőn játsszák:
Cagliari – Atalanta 18.30
Lazio – Udinese 20.45
A tabella:
1. Internazionale 34 25 4 5 80-31 79
2. Napoli 34 21 6 7 52-33 69
3. AC Milan 34 19 10 5 48-27 67
4. Juventus 34 18 10 6 57-29 64
……………………………………….
5. Como 34 17 10 7 59-28 61
……………………………………….
6. AS Roma 34 19 4 11 48-29 61
……………………………………….
7. Atalanta 33 14 12 7 45-29 54
8. Bologna 34 14 6 14 42-41 48
9. Lazio 33 12 11 10 34-30 47
10. Sassuolo 34 13 7 14 41-44 46
11. Udinese 33 12 7 14 38-43 43
12. Parma 34 10 12 12 25-40 42
13. Torino 34 11 8 15 39-56 41
14. Genoa 34 10 9 15 40-48 39
15. Fiorentina 34 8 13 13 38-45 37
16. Cagliari 33 8 9 16 33-47 33
17. Lecce 34 7 8 19 22-46 29
……………………………………….
18. Cremonese 34 6 10 18 26-51 28
19. Hellas Verona 34 3 10 21 23-56 19
20. Pisa 34 2 12 20 24-61 18
1-4.: Bajnokok Ligája
5.: Európa Liga
6.: Konferencia Liga-selejtező
18-20.: kiesés