Gyanúsítottként hallgatták ki K. Endrét, tagadta a tettét, és szabadon távozhatott a rendőrségről

Gyanúsítottként hallgatták ki a köztársasági elnöki kegyelemben részesített K. Endrét a péntek reggeli elfogása után, de a férfi szabadon távozhatott a rendőrségről a kihallgatása után.

A BRFK sajtóosztálya az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt közölte, hogy hamis tanúzásra felhívás bűntettével gyanúsították meg a férfit. Hozzátették, hogy a K. Endre tagadta a bűncselekmény elkövetését, de nem élt panasszal a gyanúsítás ellen. A férfit nem vették őrizetbe, így szabadlábon védekezhet.

A BRFK 2024. március 11-én kényszerítés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, azonban az eljárás során annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg, információk beszerzése céljából.

A BRFK nyomozói péntek reggel a lakóhelyén fogták el K. Endrét. A férfi lakásában tartott kutatások során okiratokat és adathordozókat foglaltak le, melyek tartalmát elemzik.

Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettese 2024 márciusában vallomása visszavonására akarta rávenni Vásárhelyi János egyik áldozatát, de az RTL Házon kívül című műsorának stábja leleplezte.

A BRFK 2024 márciusában jelentette be, hogy hivatalból elrendelték a nyomozást az RTL Házon kívül című műsorában leadott riport miatt, amelyben a kegyelmi botrány érintettje, Kónya Endre, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettese az egyik korábban molesztált bicskei áldozatot arra próbálta rávenni, hogy vonja vissza a jogerősen lezárt ügyben tett terhelő vallomását.

A találkozót a Házon kívül riporterei rejtett kamerával rögzítették, majd nyilvánosságra hozták. Fél évvel később, 2024 októberében a legfőbb ügyész közölte, hogy a BRFK Bűnügyi Főosztálya büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás bűntette miatt nyomoz.

Kónya Endrét eredetileg kényszerítés bűntette miatt ítélték el, miután a pedofil gyermekotthon-igazgató, Vásárhelyi János több áldozatát is megpróbálta rávenni arra, hogy változtassa meg vallomásait az ügyben. Kónyának az exminiszter-püspök Balog Zoltán közbenjárására Novák Katalin köztársasági elnök 2024-ben kegyelmet adott. Ebből hatalmas botrány lett, amelynek következtében nemcsak a köztársasági elnök, hanem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is lemondott.

Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Schanda Tamás lapunknak azt mondta, hogy Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, hogy már csak az a kérdés, hogy erre ki vette rá Orbán házi lelkészét.

A kegyelmi üggyel kapcsolatban parlamenti vizsgálóbizottság alakult az igazság kiderítése céljából.