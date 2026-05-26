Közleményt adott ki Lionel Messi állapotáról a klubja

Az Inter Miami kedden hajnalban tett közzé egy rövid cikket arról, hogy a nyolcszoros aranylabdás támadó felépülhet a vébére.

A hétfőn elvégzett orvosi vizsgálatok alapján az első diagnózis szerint a bal hátsó combizom túlterhelése és izomfáradtsága áll fenn

– írta a floridai klub honlapja.

Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs súlyos sérülése Messinek, néhány hét pihenőre van csupán szüksége. A világbajnoki felkészülést viszont allighanem ki kell hagynia.

Argentína a világbajnokság J csoportjába került, ahol Ausztriával, Algériával és Jordániával mérkőzik majd meg.