sportfocilabdarúgásfoci vb 2026
Foci foci vb 2026

Közleményt adott ki Lionel Messi állapotáról a klubja

Lionel Messi az Inter Miami bemelegítésén.
Megan Briggs/Getty Images
Lionel Messi az Inter Miamiben.
24.hu
2026. 05. 26. 11:39
Lionel Messi az Inter Miami bemelegítésén.
Megan Briggs/Getty Images
Lionel Messi az Inter Miamiben.
Lionel Messit le kellett cserélni az Inter Miami vb előtti utolsó bajnoki mérkőzésén. A Philadelphia Uniont ugyan legyőzte a csapata 6-4-re, az argentinokat jobban érdekelte, hogy felépül-e a világbajnokságra.

Az Inter Miami kedden hajnalban tett közzé egy rövid cikket arról, hogy a nyolcszoros aranylabdás támadó felépülhet a vébére.

A hétfőn elvégzett orvosi vizsgálatok alapján az első diagnózis szerint a bal hátsó combizom túlterhelése és izomfáradtsága áll fenn

– írta a floridai klub honlapja.

Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs súlyos sérülése Messinek, néhány hét pihenőre van csupán szüksége. A világbajnoki felkészülést viszont allighanem ki kell hagynia.

Argentína a világbajnokság J csoportjába került, ahol Ausztriával, Algériával és Jordániával mérkőzik majd meg.

Kapcsolódó
Colombia's midfielder #10 James Rodriguez runs during a friendly football match between Colombia and Croatia at Camping World Stadium in Orlando, Florida, on March 26, 2026. James Rodriguez “needs” a “better playing rhythm” to regain his competitive level, Nestor Lorenzo, Colombia's coach, acknowledged on May 14, 2026, less than a month before the start of the 2026 FIFA World Cup. Lorenzo stated that James Rodriguez, 34, is following a special physical training “plan” to “arrive in the best possible shape” for the 2026 FIFA World Cup.
Van némi gondja, de ott lesz a vébén a Real Madrid egykori BL-győztes csillaga
James Rodríguezre számíthat a kolumbiai szövetségi kapitány.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

A PSG húszéves támadója a példa: a nagy egyéniségek nem tűntek el, átalakultak

Friss

Népszerű

Összes
Cas Mudde: Egyértelmű, hogy Orbán nem értette meg túl jól Trumpot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik