foci vb 2026lionel messisérülésargentin válogatott
Foci foci vb 2026

Lionel Messi megsérült, aggódnak az argentinok

MIAMI, FLORIDA - MAY 24: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Inter Miami CF and Philadelphia Union at Nu Stadium on May 24, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
Megan Briggs / Getty Images
Lionel Messi megsérült a bajnokiján
24.hu
2026. 05. 25. 11:25
MIAMI, FLORIDA - MAY 24: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Inter Miami CF and Philadelphia Union at Nu Stadium on May 24, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
Megan Briggs / Getty Images
Lionel Messi megsérült a bajnokiján
A címvédő argentin labdarúgó-válogatottnál aggódnak legnagyobb sztárjuk, Lionel Messi világbajnoki szereplése miatt, a nyolcszoros aranylabdás játékost ugyanis le kellett cserélni klubja, az Inter Miami vb előtti utolsó bajnoki mérkőzésén.

A floridai csapat 6-4-re győzte le a Philadelphia Uniont az észak-amerikai bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, egy esős összecsapáson.

Messi egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott, s negyedórával a meccs vége előtt lecserélték.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) által megosztott bejegyzés

Az Inter Miami egyelőre nem közölte, hogy a sérülés milyen súlyos. A vezetőedző, Guillermo Hoyos a cseréről azt mondta:

Leo kimerült és fáradt volt, a pálya pedig sáros és mély. Ha egy helyzet kétséges, akkor az ember próbálja elkerülni a kockázatot.

A 38 éves Messi a hatodik vb-szereplése előtt áll. Az argentinok június 17-én, Algéria ellen játsszák első csoportmérkőzésüket Kansas Cityben, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia következik Dallasban.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány várhatóan a hétvégén hirdeti ki végleges keretét.

Kapcsolódó
MLS Toronto Inter Miami Lionel messi gól gólpassz rekord
Az ellenfél játékosa a földön agonizált, a bíró nem fújt, Messi meg rúgatott egy könnyű gólt Suárezzel
Sallói gólpasszt jegyzett, Messi pedig óriási MLS-rekordot hozott össze a Toronto–Miami-meccsen.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Guardiola a legjobbként érkezett, gigászként távozik: követni lehet őt a Citynél, pótolni aligha

Friss

Népszerű

Összes
Lázár Jánost 2020 júliusában választották meg a teniszszövetség elnökének.
Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik