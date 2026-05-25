Lionel Messi megsérült, aggódnak az argentinok

A floridai csapat 6-4-re győzte le a Philadelphia Uniont az észak-amerikai bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, egy esős összecsapáson.

Messi egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott, s negyedórával a meccs vége előtt lecserélték.

Az Inter Miami egyelőre nem közölte, hogy a sérülés milyen súlyos. A vezetőedző, Guillermo Hoyos a cseréről azt mondta:

Leo kimerült és fáradt volt, a pálya pedig sáros és mély. Ha egy helyzet kétséges, akkor az ember próbálja elkerülni a kockázatot.

A 38 éves Messi a hatodik vb-szereplése előtt áll. Az argentinok június 17-én, Algéria ellen játsszák első csoportmérkőzésüket Kansas Cityben, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia következik Dallasban.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány várhatóan a hétvégén hirdeti ki végleges keretét.