Fel van adva a lecke: Emery a harmadik csapatával az ötödik Európa Ligáját nyerte

Az Aston Villa nyerte meg a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjét, az első félidő hajrájában két gólt szereztek az angolok, végül 3-0-ra győztek a német Freiburg ellen.

A vezetőedző, Unai Emery ötödik alkalommal ért fel a csúcsra a sorozatban: a Sevillával triplázott (2014, 2015, 2016), de sikerre vezette a Villarrealt (2021) és most az Aston Villát is.

Van egy elbukott fináléja is 2019-ből, amikor az Arsenalt irányította. Már négy győzelemmel is a sorozat rekordere volt, tovább javította a mérlegét, abban pedig első, hogy három különböző csapattal is révbe ért.

A szerda esti mérkőzés nem indult lehengerlően, valamivel az angolok voltak veszélyesebbek, aztán a szünet előtt gyorsan le is rendezték a meccset. Előbb egy szögletet követően Morgan Rogers varázsolta oda a labdát Youri Tielemans lábára, aki kapásból talált be. A ráadás perceiben Emiliano Buendía maradt üresen a tizenhatos előtt, kapura fordult, majd ballal lőtt, a labda védhetetlenül zúdult a kapu hosszú oldalába.

Viszonylag hamar eldőlt tényleg a meccs, ugyanis az 58. percben az Aston Villa megszerezte a harmadik gólt is, ezúttal Morgan Rogers révén, innen pedig már nem lehetett, és nem is volt visszaút a Freiburg számára.

Az Aston Villa így az 1982-es BEK és európai Szuperkupa elhódítása után nyert ismét nagyobb európai kupát.

A Freiburg, bár elveszítette ezt a döntőt, de története legnagyobb nemzetközi sikerét érte el azzal is, hogy bejutott a fináléba.

Európa Liga, döntő Aston Villa (angol) – Freiburg (német) 3-0 (2-0) gólszerzők: Tielemans (41.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)