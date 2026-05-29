Több, mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm

A kiváló ár-érték arány elérését a dm márkás termékek széles sora és a törzsvásárlói program ajánlatai is biztosítják. A tartós árak mellett a vállalat folyamatosan törekszik további árcsökkentésre, így 2026 márciustól több mint 4400 termék ára lett kedvezőbb átlagosan több mint 11,37 %-kal. A dm folyamatosan újra gondolja a pozícióját, stratégiájuk alapja a hatékonyság és a szinergiák kihasználása, amely által egyszerre tudnak magas minőséget és kedvező árakat biztosítani.

A megbízhatóság alapvető érték a dm számára. A dm vásárlói már megszokhatták, hogy nem kell speciális akciókra vadászniuk, ha jó ár-érték arányban szeretnének vásárolni, hiszen olyan termékekkel tölthetik meg kosaraikat a drogériában, amelyeknek az ára négy hónapon át garantáltan nem emelkedik. A polcokon ráadásul kiváló minőségű saját márkás termékekből is válogathatnak, amelyek az élet minden területéhez megbízható megoldást jelentenek. Termékeivel a dm a mindennapi fogyasztási cikkekre és az alapvető szükségletek kielégítésére fókuszál, valamint kiemelt helyet kapnak a szortimentben a szépségápolás és az egészséges életmódot segítő termékek.

Három pillér a kiváló ár-érték arányért

Háromszorosan is jól járnak a vásárlók, hiszen a kiváló ár-érték arány három alappillérére folyamatosan a rendelkezésükre áll: miközben a teljes kínálatra, körülbelül 17 ezer termékre érvényes a tartós ár garancia, megbízható minőségű dm márkás termékeket szerezhetnek be, és az active beauty törzsvásárlói program többféle előnyt is kínál számukra az év minden napján. Mi sem mutatja jobban a vásárlók bizalmát, minthogy a 2025-ös évben majdnem minden második eladott termék a 31 dm márkacsalád valamelyikéből származott. Ettől függetlenül a dm továbbra is széles szortimentet tart fenn a beszállítói márkákból, a polcok mintegy háromnegyede ezeknek ad teret, így minden kategóriában sokféle választási lehetőség áll a rendelkezésre – tartós áron.

Az active beauty törzsvásárlói program ráadásul folyamatosan fejlődik, a dm App-ban hónapról hónapra vonzó ajánlatokkal találkozhatnak a törzsvásárlók, és extra lehetőségek is várnak rájuk a dm különböző kommunikációs csatornáin.

A tartós árak a szükségletek szerinti döntéseket segítik

Az árak nem csupán meggyőzőek, hanem teljesen átláthatóak az árcédulákon, ahol feltüntetik, mikor volt legutóbb emelés. A Mindig megéri koncepciót a dm évek óta alkalmazza, ez összhangban áll a fenntarthatósági törekvéseikkel és a tudatos fogyasztás támogatásával is: nincs szükség felesleges készletek felhalmozására, csak azért, mert valami akciós, hiszen hónapokon át ugyanazon az áron lesz elérhető a termék. És kinek hiányzik, hogy akciós újságokat lapozgasson, és ne a szükségletei, hanem az aktuális kedvezmények szerint hozzon döntéseket? A dm nem akarja a vásárlókat nyomás alá helyezni, hogy mikor, mit és milyen mennyiségben vásároljanak, csak hogy jó ajánlatokat kapjanak. A tartós árak ráadásul kedveznek a kereslet egyenletesebb alakulásának, ami a drogériának és partnereinek is segítséget jelent a folyamatok hatékony megszervezésében és az erőforrások megóvásában.