sportfocilabdarúgásfrancia kupa
Foci

Az egész stadion egy emberként zokogott a történelmi kupagyőzelem után

Florian Sotoca of RC Lens celebrates with the trophy after winning the French Cup final football match between RC Lens and OGC Nice at the Stade de France stadium in Saint-Denis, outskirts of Paris, on May 22, 2026.. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)
24.hu
2026. 05. 23. 10:35
Florian Sotoca of RC Lens celebrates with the trophy after winning the French Cup final football match between RC Lens and OGC Nice at the Stade de France stadium in Saint-Denis, outskirts of Paris, on May 22, 2026.. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)
Története során először nyert Francia Kupát az RC Lens, miután 3-1-re legyőzte a Nice-t a döntőben.

Az együttesnek jó esélye volt sokáig, hogy a bajnokságban is megszorongassa a Paris Saint-Germaint, ám a Bajnokok Ligája-döntős csapat a hajrát sokkal jobban bírta. Nem kesergett ezen a Lens, inkább történelmet írt.

A Lens szurkolói a Francia Kupa döntőjének lefújáshoz közeledve.
A játékosok reakciója a Francia Kupa döntőjének lefújására.
Florian Sotoca
Mamadou Sangare és a szurkolók ünneplik a kupagyőzelmet.
Adrien Thomasson a Francia Kupával.
6 fotó

Már az első félidőben is 2-1-re vezetett, térfélcsere után pedig Abdallah Sima találata zárta le mérkőzést. A klub története során először nyerte meg a kupát, a lefújáskor pedig katartikus hangulat uralkodott a Stade de France-ban, játékosok, sportvezetők, szurkolók egy emberként zokogtak örömükben.

A Lens végül hat ponttal maradt le a PSG mögött a bajnokságban, de így is második helyen zárt és a következő idényben a Bajnokok Ligájában szerepelhet.

Kapcsolódó
Lukas Podolski of Gornik Zabrze is seen during the STS Polish Cup Final between Gornik Zabrze and Rakow Czestochowa at PGE Narodowy in Warsaw, Poland, on May 2, 2026. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto)
Csütörtökön vett egy klubot, pénteken visszavonult a világbajnok futballista
Lukas Podolski befejezi profi pályafutását, és már csak az üzleti dolgokra koncentrál. No, meg azért kicsit a focira is.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Jól látszott a szintkülönbség – égető kérdésre mutatott rá az Európa Liga-döntő

Friss

Népszerű

Összes
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik