Az egész stadion egy emberként zokogott a történelmi kupagyőzelem után

Az együttesnek jó esélye volt sokáig, hogy a bajnokságban is megszorongassa a Paris Saint-Germaint, ám a Bajnokok Ligája-döntős csapat a hajrát sokkal jobban bírta. Nem kesergett ezen a Lens, inkább történelmet írt.

Már az első félidőben is 2-1-re vezetett, térfélcsere után pedig Abdallah Sima találata zárta le mérkőzést. A klub története során először nyerte meg a kupát, a lefújáskor pedig katartikus hangulat uralkodott a Stade de France-ban, játékosok, sportvezetők, szurkolók egy emberként zokogtak örömükben.

A Lens végül hat ponttal maradt le a PSG mögött a bajnokságban, de így is második helyen zárt és a következő idényben a Bajnokok Ligájában szerepelhet.