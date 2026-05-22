Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat éléről Bayer Zsolt felesége

Távozik posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bayerné dr. Matusovits Andrea – közölte az RTL Híradó pénteken. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter megkeresésükre közölte: elfogadta a főigazgató lemondását.Hegedűs válaszában továbbá közölte:
az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása.
Az önkéntes vérszállítással foglalkozó Vérlovagok nevű szervezet a Kontrollnak számolt be arról korábban, hogy válságban van a hazai vérellátás és napi problémát okoz a kórházi igények kielégítése.
Hegedűs Zsolt szerint a szolgálat új vezetőjét a tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik.
Cikkünk megjelenését követően tett közzé egy bejegyzést Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt, amelyben azt írta: „Bayerné dr. Matusovits Andrea jelezte, hogy leköszön az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. Lemondását a mai nap elfogadtam. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.
Az új vezető személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik.”