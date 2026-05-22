bayerné matusovits andrealemondásországos vérellátó szolgálat
Belföld

Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat éléről Bayer Zsolt felesége

24.hu
2026. 05. 22. 20:12
Távozik a főigazgatói posztról Bayerné dr. Matusovits Andrea.

Távozik posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bayerné dr. Matusovits Andrea – közölte az RTL Híradó pénteken. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter megkeresésükre közölte: elfogadta a főigazgató lemondását.Hegedűs válaszában továbbá közölte:

az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása.

Az önkéntes vérszállítással foglalkozó Vérlovagok nevű szervezet a Kontrollnak számolt be arról korábban, hogy válságban van a hazai vérellátás és napi problémát okoz a kórházi igények kielégítése.

Hegedűs Zsolt szerint a szolgálat új vezetőjét a tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik.

Frissítünk!

Cikkünk megjelenését követően tett közzé egy bejegyzést Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt, amelyben azt írta: „Bayerné dr. Matusovits Andrea jelezte, hogy leköszön az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. Lemondását a mai nap elfogadtam. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.
Az új vezető személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik.”

Kapcsolódó
Vérplazmabiznisz: közel két évvel riportunk után az állam végre gátat vet az „öngyilkos plazmaadásnak”
Donornyilvántartás hiányában tízezrek zsigerelték ki magukat.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nincs jó napja az FTC-nek: nagy a baj a férfi kézilabdacsapatnál
A fideszes Koncz Zsófia és a tiszás Barna-Szabó Tímea segítette legjobban a pártjaik listás teljesítményét – kutatás
Robbie Keane távozik a Fraditól – sajtóhír
Három mentőhelikopter érkezett a Mol tiszaújvárosi üzeméhez, egy ember meghalt, kilenc megsérült
„A döntés a Mészáros-csoport kezében van, amely nem kívánja folytatni az együttműködést” – helyzetkép a sportban a választás után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik