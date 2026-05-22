Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat éléről Bayer Zsolt felesége

Távozik posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bayerné dr. Matusovits Andrea – közölte az RTL Híradó pénteken. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter megkeresésükre közölte: elfogadta a főigazgató lemondását.Hegedűs válaszában továbbá közölte:

az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása.

Az önkéntes vérszállítással foglalkozó Vérlovagok nevű szervezet a Kontrollnak számolt be arról korábban, hogy válságban van a hazai vérellátás és napi problémát okoz a kórházi igények kielégítése.

Hegedűs Zsolt szerint a szolgálat új vezetőjét a tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik.