Orbán Anita Prágában: Minden ellopott közpénznek utána fogunk menni, mert azt a magyar emberektől lopták el

A Tisza nyereségét nem lehet egyetlen egyszerű indokkal magyarázni, nem egy csoda eredménye, hanem összetett politikai munkáé – így kezdte Orbán Anita felszólalását a prágai Globsec Forumon, az első nemzetközi konferencián, ahol már beiktatott külügyminiszterként vett részt. Hungary’s Big Comeback címmel futó beszédében elsősorban a Tisza választási eredményeiről, illetve a kampány során szerzett tapasztalatokról beszélt.

Kiemelte, milyen fontos szerepe volt az aszimmetrikus politikai környezetben folytatott kampányban, hogy bizalmat építsenek az emberekben. A gyakorlat, amit választottak – a folyamatos, fizikai jelenlét a választópolgárok között – szerinte Európa-szerte tanulságos lehet. A választások idején már több mint százezer önkéntesük volt, a Tisza szigetek között pedig külföldiek is akadtak, mondta el. A cél nemcsak a láthatóság volt, hanem a bizalomépítés is.

Megértettük, hogy az emberek nem bíznak a politikai üzenetekben csak azért, mert sokszor látják ugyanazokat. Azokban a politikai üzenetekben bíznak, amiket valós emberekhez, helyi arcokhoz, konzisztens jelenléthez tudnak kötni.

Ahogy ő fogalmaz: 106 választókerületünk van, 106 helyi történetet építettünk fel. Minden jelölt új volt a politikában, állítja. A választások napján is nagy erőkkel vettek részt, önkéntesekkel, szavazói ellenőrökkel.

A Magyarországon is túlmutató üzenet a külügyminiszter szerint az:

A politikai bizalmat nem lehet kizárólag médiahatalommal helyettesíteni. Meg lehet éptíeni munkával, jelenléttel, a választókkal való találkozással, fegyelemmel, kapcsolatokkal, közösséggel.

Ukrajna és az uniós pénzek

A kampány ismertetése után Nicholas Vinocur, a Politico munkatársa kérdezte Orbán Anitát, rögtön ki is kérte véleményét az ukrán háborúról és arról az európai törekvésről, hogy Európa közvetlenül tárgyaljon Oroszországgal.

A külügyminiszter úgy fogalmazott, a választók egyértelműen letették a voksukat Európa mellett: a magyarok azt szeretnék, ha Magyarország visszatérne Európába, és abban is egyértelmű volt az üzenet, hogy az emberek a háború végét és stabilitást szeretnének.

Vinocur ezután az EU-s pénzek visszaszerzéséért tervezett lépésekről kérdezte Orbánt.

Az előző kormány korrupciója miatt Magyarország sajnos sok EU-s forrástól elesett, 2 milliárd eurótól már véglegesen

– mondta a miniszter. A következő hónapokban a legfontosabb munka annak elérése lesz, hogy hazánk hozzáférjen az uniós helyreállítási alaphoz (RRF), amely Magyarország számára egy 10,4 milliárd eurós, vissza nem térítendő támogatást és hitelkomponenst is tartalmazó keret.

Jövő héten emiatt Brüsszelbe utaznak tárgyalni. Szigorú feltételeknek kell megfelelni, hogy visszaszerezhessék az EU-forrásokat, Orbán Anita transzparens működést ígér.

Visszaállítjuk Magyarországon a jogállamiság intézményeit, az intézmények autonómiáját, a sajtó szabadságát, és abszúlút zéró toleranciát hirdetünk a korrupció ellen.

Augusztus 31-ig minden feltételnek meg kell felelni, hogy újraindulhasson az uniós pénzek folyósítása, amint ez sikerül, megindulhatnak a támogatások.

Elszámoltatás

Vincour a beszélgetés végére tartogatta a szerinte izgalmas dolgokat: lesz-e harc az „Orbán-rezsim fennmaradt bábjainak” eltávolításáért vagy bármiféle eljárások a korrupciós ügyekben?

A miniszter elmondta, hogy Magyar Péter felkérte a köztársasági elnököt az önkéntes lemondásra, erre május 31-ét adta határidőül.

A kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol szabálytalanságot vagy a korrupció jeleit találja, ott átadja az ügyeket, megindítva a jogi eljárásokat, mondja.

Minden ellopott közpénznek utána fogunk menni, mert azt a magyar emberektől lopták el

– fogalmazott. Amikor Vinocur arra kérdezett rá, hogy az eljárások indulhatnak-e már néhány héten belül, a tárcavezető még ennél is gyorsabb tempót vetített előre.

Ha megnézi a magyar kormány munkatempóját, nem hiszem, hogy hetek kérdése lenne. Napokon belül el kell indulnia

– fogalmazott a miniszter.

A teljes beszéd és interjú alább megtekinthető:

A Globsec Forumon lapunk is jelen volt, beszámoltunk Bajnai Gordon volt miniszterelnök nyitóbeszélgetéséről és a Mateusz Morawieczki korábbi lengyel miniszterelnök részvételével zajlott vitáról is.